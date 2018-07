Flaño reafirma la idea de la UD Logroñés El conjunto blanquirrojo sorprende con el fichaje de un jugador que suma 300 partidos en Primera y Segunda División El veterano defensa navarro se suma al equipo riojano, que formaliza una clara apuesta por una plantilla muy experta M. GLERA Jueves, 12 julio 2018, 10:05

logroño. «¿Hoy no me preguntaréis?», decía ayer Carlos Lasheras minutos antes de la presentación de Iván Buigues. No había nada que decir. Sobre el papel. Mientras Buigues hablaba de su nueva experiencia y Juanjo Guerreros explicaba lo que el club pensaba sobre el posible uso de Las Gaunas esta temporada, Lasheras guardaba silencio y echaba alguna que otra mirada a su móvil. El director deportivo quería que Sergio Rodríguez comenzara la pretemporada con una «base», aunque rápidamente lanzaba una larga cambiada. «Queda mucho tiempo de mercado».

Diecisiete jugadores arrancarán mañana la pretemporada con la UD Logroñés. Diecisiete, salvo sorpresa, ya que el fichaje de Miguel Flaño (Pamplona, 19/08/1984) es toda una sorpresa. Lo comunicó la UDL cuando el fútbol miraba hacia San Petersburgo, hacia la primera semifinal del Mundial.

Javier Flaño Fecha de nacimiento 19/08/1984 Lugar Pamplona Demarcación Portero Altura/Peso 1'77 m / 68 kg Trayectoria Osasuna B (2001/2005), Osasuna (2005/2009), Numancia (2009/2011), Elche (2011/2013), Mirandés (2013/2014) y Osasuna (2014/2018).

Flaño, que en agosto cumplirá 34 años, ha batallado en mil y un campos. Cuatrocientos partidos suma desde el 1 de julio del 2001, cuando debutó en Segunda B. Estos diecisiete ejercicios han dado para mucho. Para jugar en Primera, Segunda y Segunda B. Incluso, en Europa. Llega a Logroño después de pasar las últimas cuatro campañas en Osasuna, donde ha ido perdiendo protagonismo. Eso sí, coincidió con Caneda en el Mirandés y alli jugó 29 partidos. Lateral derecho por naturaleza, Flaño puede jugar también por la izquierda, pero sobre todo aporta la experiencia de un futbolista con 300 partidos repartidos entre Primera (75) y Segunda (225).

La contratación de Flaño confirma, por si quedaba alguna duda, la línea emprendida por la UDL: experiencia, muchos minutos de competición que han celebrado grandes momentos y han soportado los malos. Eso y que el club ha dado un salto, económicamente hablando. El cambio experimentado en esta primavera y verano es notable, tanto en el primer equipo como en la estructura del club. Más que en los nueve años precedentes.