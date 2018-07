Buigues tiene claro su plan en la UDL: aprender y competir con Miguel Iván Buigues posa con la camiseta blanquirroja, aunque la suya será diferente. :: miguel herreros El portero llegó el lunes a Logroño, donde abre su primera etapa deportiva lejos de su casa y espera mejorar sus números M.G. LOGROÑO. Jueves, 12 julio 2018, 10:04

Iván Buigues (Muchamiel, 10/08/1996) ligó su nombre al de la UD Logroñés el 21 de junio. No fue el primer fichaje blanquirrojo, pero su contratación cerró una línea, la portería. El alicantino competirá con Miguel Martínez de Corta por la titularidad. Hasta la fecha, el veterano portero riojano ha salido victorioso de esos envites. Y han sido cinco temporadas y compañeros diferentes.

Iván Buigues llegó el lunes a Logroño. Mañana se pone en marcha, como el resto del equipo. «Desde que me hablaron de la UDL, dije que quería venir. Deseaba probar fortuna fuera de casa. Llevo aquí unas horas y todo el mundo me habla bien del club y de la ciudad», decía ayer. Y es que el cancerbero sólo conoce los colores del Hércules (27 partidos en cinco temporadas), así que el paso que acaba de dar es enorme para él.

LA FICHA Ivan Buigues Fecha de nacimiento 10/08/1996 Lugar Muchamiel (Alicante) Demarcación Portero Altura/Peso 1'82 m / 75 kg Trayectoria Hércules de Alicante.

Una vez hechas las maletas, Buigues asume la realidad. La relación entre los clubes y sus jugadores Sub'23 es compleja. En ocasiones quedan relegados a un número. El portero admite que desea lo que todo futbolista, «jugar», pero añade que viene a Logroño a «aprender» y pensando «en lograr el objetivo» propuesto. «Yo trabajaré a diario y será el entrenador el que decida», apuntaba.

Sí que tiene claro que no teme a la edad, por lo que descarta que ser un jugador Sub'23 sea «un lastre». «Los equipos suelen contar con un portero experimentado y otro joven. En mi experiencia en el fútbol siempre he congeniado bien con mi compañero de puesto», apunta y recuerda que esta etapa ya la ha vivido en el Hércules, donde ha competido con «porteros muy veteranos». «Estoy seguro de que voy a aprender mucho al lado de Miguel y de que la competencia será sana», afirma para zanjar dudas.

Mañana comenzarán los entrenamientos con una plantilla que se conoce, pero a la que él desconoce, salvo a Mikel Santamaría con quien ha jugado en el Hércules. «No conozco a muchos jugadores. A otros jugadores les conozco porque me he enfrentado a ellos, pero nada más», señala. Ahora bien, conocidos o desconocidos, el año es largo y, al final, «el objetivo es el 'play off'... y luego ya se verá qué pasa».