«Hasta mi abuela es 'finisher' tardando 18 horas. ¿Qué mérito tiene eso?» Fabián Roncero, durante la firma de libros de ayer. :: miguel herreros A sus 46 años, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes participa hoy en el medio maratón y ayer presentó su libro 'The runner man' Fabián Roncero Exatleta profesional DIEGO MARÍN LOGROÑO. Sábado, 14 octubre 2017, 23:39

El 19 de abril de 1998 Fabián Roncero iba camino de batir el récord de mundo de maratón en Rotterdam cuando tuvo que parar a estirar. Los calambres le impidieron batir la marca por segundos, pero superó la de España. Doce años después de su retirada, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes mantiene sus récords de medio maratón de un atleta nacido en Europa (59.52) y el de los 10.000 en pista en España (27.14), entre otros. A sus 46 años, hoy participa en el IV Medio Maratón Adidas 'Ciudad de Logroño' y ayer presentó aquí su libro 'The runner man' (2017).

-¿Cree que se ha popularizado o perdido el respeto al atletismo?

-Yo distinguiría el atletismo del movimiento popular, del 'running', porque no es lo mismo. El atleta es el formado por un entrenador, porque hoy en día la gente se tira a la piscina sin flotador y casi sin agua. Hacen pruebas sin estar preparados. Lo principal en el atletismo es un buen entrenador y sólo se preocupan de llevar las mejores zapatillas, geles, relojes... y es una equivocación.

-Por tanto, una cosa es correr y otra practicar atletismo, ¿no?

-No tiene nada que ver. Yo me he formado como atleta con un entrenador y muy mal no lo habrá hecho porque llevo 33 años corriendo con un nivel bastante aceptable. Si lo hubiera hecho mal, como mucha gente, a los cinco años hubiera tenido que dejar de correr. Hay quien empieza, corre tres maratones sin estar preparado y acaba cojo para toda la vida...

-¿Y qué aconseja a quienes ya han empezado a correr?

-Sentido común, lo primero. Primero hay que empezar con distancias cortas, fortaleciendo musculatura... Si uno quiere entrenar conmigo [Roncero tiene el título de entrenador a nivel nacional] y a los tres meses me dice que quiere hacer un maratón, conmigo no lo va a hacer. Para correr un maratón tienes que correr durante ocho o diez años. Mi primer maratón lo hice cuando llevaba diez o doce años entrenando, y antes hice pruebas de 400, 800, 1.500... El error de la gente es pensar que, como es mayor, tiene que hacer distancias largas, ¿pero si no estás preparado para hacer 10 kilómetros, cómo lo vas a estar para hacer más de 42? Responden que haciéndolo más lento pero no se dan cuenta de los microtraumatismos que se causan.

-¿Su libro pretende, precisamente, transmitir su experiencia?

- Sí, viendo lo que se ha convertido el movimiento popular porque he visto a gente que no podía hacer un 5.000 a menos de 5 minutos el kilómetro y se ponían a hacer un 'trail' de 28 kilómetros para decir que eran 'finishers'. Hasta mi abuela es 'finisher' tardando 18 horas, ¿pero qué mérito tiene eso? Yo no se lo veo.

-Muchos son retos personales...

-Que acabes una prueba no significa que estés preparado para hacerla. Terminar, más despacio, puede terminar cualquiera. Eso no tiene ningún sentido ni mérito. El mérito es hacer deporte de manera adecuada, salvaguardando tu salud. Hoy en día hay mucho 'postureo' y es ridículo, parece que lo que importan son los 'me gusta' en Facebook.

-¿Qué piensa un atleta cuando, camino del récord del mundo de maratón, tiene que parar a estirar?

- Por favor, que no me pase esto.