Al abordaje de Riojafórum El Auditorio de La Rioja anuncia a Rosana, Ángela Muro, los musicales 'Music has no limits' y 'We love Queen', y el Teatro Negro de Praga El bailarín ruso Iván Vasiliev con 'Corsario' y el chelista letón Mischa Maisky serán dos de las estrellas de la temporada J. SAINZ LOGROÑO. Martes, 26 diciembre 2017, 00:16

El bailarín ruso Iván Vasiliev junto a los solistas de los ballets Bolshoi y Mikhailovsky, así como el chelista letón Mischa Maisky con la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania serán dos de las estrellas internacionales que actuarán en Riojafórum durante el primer semestre de 2018. En cartel también la Ópera Nacional de Moldavia con 'Norma', y la Orquesta Sinfónica de La Rioja. Además de música y ballet clásicos, habrá dos espectáculos de pop-rock, 'Music has no limits' y 'We love Queen'; y sendos conciertos de la canaria Rosana y la riojana Ángela Muro. Y una novena cita que completa la programación anunciada ayer será con el Teatro Negro de Praga.

Aunque con un único espectáculo, la danza tendrá un papel protagonista con la presencia (el sábado 14 de abril) del mencionado Iván Vasiliev acompañado por solistas de los ballets Mikhailovsky de San Petersburgo y Bolshoi de Moscú, que interpretarán 'Suite del Corsario', una selección de los mejores y más espectaculares fragmentos de este célebre ballet clásico. Vasiliev actúa de forma simultánea en las compañías de ballet de los teatros Bolshoi, Mariinsky y de la Ópera de Novosibrisk, la compañía de Ballet de la Ópera de Roma. En el Teatro Mikhailovsky, interpreta los papeles principales de 'El lago de los cisnes', 'Don Quijote', 'Giselle' y, por supuesto, 'El Corsario'.

Por otro lado y como es habitual en el Auditorio de La Rioja, la música clásica también tendrá un papel destacado. En primer lugar, (el sábado 10 de marzo) la Orquesta Sinfónica de La Rioja, bajo la dirección de Jesús Echeverría y en colaboración con profesores de la Sinfónica de Navarra, interpretará la obertura de 'Las bodas de Fígaro' y la Sinfonía concertante para violín y viola, ambas de Mozart; así como la 7ª Sinfonía de Beethoven.

Y el mencionado Mischa Maisky, uno de los más grandes chelistas y ya un músico legendario, con la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania, dirigida por Gintaras Rinkevicius, interpretará 'Adagio con variazioni', de Respighi; 'Variaciones rococó', de Tchaikovsky; y la Sinfonía nº1 'Titán', de Mahler. Será el broche final a la programación (el domingo 27 de mayo). Pero eso no es todo.

Antes, la Ópera Nacional de Moldavia pondrá en escena 'Norma' (el sábado 24 de marzo), la ópera más característica del compositor italiano Vincenzo Bellini. La compañía, radicada en la capital del país con su propia orquesta, coros, solistas y ballet, realiza más de doscientas representaciones en Europa.

Al margen de su programa y como otras temporadas, Riojafórum acogerá en su Sala de Cámara los tres conciertos del Ciclo de Primavera del Conservatorio de Música de La Rioja: Orquesta de Plectro (21 de marzo), Banda Sinfónica (24 de abril) y Orquesta Sinfónica (28 de mayo).

Música popular y teatro

Por otro lado, vuelve a Logroño el show 'Music has no limits' (el sábado 24 de febrero, primer espectáculo del cartel y justo un año después de haber estado en el Teatro Bretón), una propuesta que versiona éxitos de la música moderna de estrellas como Michael Jackson, U2, Lady Gaga, Adele, Queen o Guns N'Roses con una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente con cerca de treinta artistas de diversas disciplinas musicales, mezclando instrumentos clásicos con la última tecnología electrónica.

Además, el musical 'We love Queen', de Producciones Yllana, ofrecerá (el sábado 21 de abril) un homenaje al grupo del recordado Freddie Mercury dramatizando y llevando a escena las canciones de una de las bandas de rock más relevantes del siglo XX.

El apartado musical lo completan otras dos voces de la canción popular española. Una es la cantante logroñesa Ángela Muro (el sábado 7 de abril en la Sala de Cámara), con su trabajo 'Cuentos chinos de La Habana (del tango a la habanera)'. Y la otra (el sábado 12 de mayo), la canaria Rosana, una de las cantautoras más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, que presentará el disco 'En la memorial de la piel'.

Y, por último, el teatro también estará presenta en Riojafórum con un espectáculo para público familiar a cargo del Teatro Negro de Praga (el domingo 18 de marzo). La compañía checa, una de las más tradicionales y prestigiosas en esta espectacular disciplina del teatro negro, ofrecerá 'Las aventuras del Dr. Frankenstein', una adaptación infantil de la mítica novela de Mary Shelley.