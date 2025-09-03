LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Universidad de La Rioja comienza hoy sus clases

En el Acto de Bienvenida, los nuevos estudiantes serán recibidos por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, y la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, María Ángeles Martínez Calvo

La Rioja

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:55

El Polideportivo Universitario acoge este miércoles, 3 de septiembre, el Acto de Bienvenida al que están convocados los más de mil estudiantes de nuevo ingreso que inician sus estudios de Grado este curso 2025-2026 en la Universidad de La Rioja.

Mañana será también el primer día de clase del resto de cursos de los títulos de Grado de la Universidad de La Rioja; mientras que el solemne acto de apertura del curso tendrá lugar este viernes 5 de septiembre en Riojafórum, según informa Europa Press.

El Acto de Bienvenida forma parte del Programa de Acogida que organiza la Universidad de La Rioja con el fin de que los nuevos estudiantes conozcan todos los servicios y oportunidades que les ofrece el campus.

En él también tienen la oportunidad de visitar las facultades y escuelas en las que estudiarán para recibir la información que precisan conocer para su primer día de clase.

Los nuevos estudiantes serán recibidos por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, y la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, María Ángeles Martínez Calvo, quienes les darán la bienvenida y les presentarán todo lo que la UR les ofrecerá durante su etapa universitaria.

Participarán en el acto la defensora universitaria, el presidente del Consejo de Estudiantes, la directora de la Oficina del Estudiante y un estudiante como representante de los mentores que apoyarán los nuevos estudiantes en su incorporación al campus.

Una vez finalizado el acto de bienvenida, de asistencia obligatoria para el estudiantado de nuevo ingreso, en el Polideportivo de la UR, los nuevos universitarios se dirigirán a sus facultades o escuelas, en donde serán recibidos por los equipos decanales, que les trasladarán toda la información necesaria sobre las instalaciones en las que cursarán sus estudios universitarios.

Además, la Universidad de La Rioja ha elaborado la página web www.unirioja.es/bienvenida en la que se recoge toda la información útil para los nuevos estudiantes universitarios e incluye tanto los horarios como una guía de servicios útiles con los enlaces más relevantes de la UR: punto de información, el campus, herramientas informáticas, información académica, orientación al estudiante, formación complementaria, vida universitaria, etc.

