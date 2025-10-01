Talleres, charlas y un diálogo con Eduardo Sáenz de Cabezón, en la VIII Semana de Movilidad Sostenible de la UR Las actividades están dirigidas a la comunidad universitaria y el público en general, son gratuitas y están incluidas en la programación del Pasaporte Saludable

La VIII Semana de Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja se celebra del 6 al 10 de octubre en torno a la 'Movilidad para todas las personas' con cuatro talleres, dos conferencias y una mesa redonda con el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, el médico Federico Castillo y el arquitecto Ignacio Prieto.

La VIII Semana de Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja se encuadra en los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad y, con ella, pretende concienciar y sensibilizar a toda la comunidad universitaria y sociedad de las ventajas para la salud, además de económicas, ambientales y sociales de la movilidad sostenible.

El impulso de la movilidad activa contribuye de forma significativa en el ahorro de energía y reporta importantes beneficios sobre nuestra salud. Los vehículos son la principal fuente de consumo energético, congestionan nuestras ciudades y son responsables de contaminación atmosférica y acústica.

En esta edición, el programa comienza el lunes 6 de octubre en el Edificio Politécnico con la charla sobre circulación urbana en bicicleta y vehículos de movilidad personal, a cargo de la Policía Local de Logroño por la mañana y un taller práctico por la tarde.

El martes 7 tiene lugar un dialogo sobre 'Ciudades que cuidan o ciudades que matan' con Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico y profesor de la Universidad de La Rioja; Federico Castillo Álvarez, facultativo Especialista de Área Servicio de Neurología del Hospital Universitario de San Pedro; e Ignacio Prieto, arquitecto urbanista de la Plataforma de Movilidad de La Rioja (PMLR).

El miércoles 8 tienen lugar dos talleres sobre medios de transporte urbano sostenibles y sobre el sistema de préstamo y alquiler de bicicletas bici-log.

El jueves 9 personal de la Guardia Civil imparte una charla sobre los efectos del consumo de drogas y alcohol en los conductores en la zona peatonal entre el Edificio Vives y el Edificio Quintiliano; y un taller de reparación de bicicletas impartido por personal de Dirección General de Tráfico.

Finalmente, el viernes 10 concluye el programa de actividades con la charla 'Circulando en bicicleta por vía interurbano', a cargo de personal de la Guardia Civil.

Las actividades de la VIII Semana de Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja están dirigidas a la comunidad universitaria y el público en general, son gratuitas y están incluidas en la programación del Pasaporte Saludable.

Por este motivo, para poder participar en ellas es necesario inscribirse a través de https://www.unirioja.es/universidad-saludable/pasaporte-saludable/.

Entre el alumnado de la Universidad de La Rioja que participe en las actividades programadas se sorteará una bicicleta.

La VIII Semana de Movilidad Sostenible de la UR está organizada desde el Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad a través de la Oficina de Sostenibilidad de la UR en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, la Guardia Civil, el Hospital San Pedro, la Plataforma de Movilidad de La Rioja y la Policía Local de Logroño.

PROGRAMA

Lunes 6 de octubre de 2025

Edificio Politécnico Sala de Grados 'José Luis López de Silanes'

8:00-10.00 horas Circulación urbana en bicicleta y vehículos de movilidad personal

Imparte Policía Local de Logroño (actividad incluida en el plan de formación).

Jardín exterior edificio Politécnico (traer bicicleta)

16:00-18.00 horas Taller de circulación urbana en bicicleta

Impartido por Plataforma movilidad La Rioja—PMLR (actividad incluida en el plan de formación).

Itinerario en bicicleta por Logroño.

Martes 7 de octubre de 2025

Salón de Actos del edificio Politécnico

18:00-19:00 horas. Dialogo sobre 'Ciudades que cuidan o ciudades que matan'

-Eduardo Sáenz de Cabezón

Profesor Titular, Departamento de Matemáticas y Computación

Universidad de La Rioja

-Federico Castillo Álvarez

Facultativo Especialista de Área

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de San Pedro

-Ignacio Prieto

Arquitecto urbanista

Plataforma de movilidad de La Rioja–PMLR

Miércoles 8 de octubre de 2025

Edificio Politécnico Sala de Grados 'José Luis López de Silanes'

12:00-13:00 horas Taller: Medios de trasporte sostenibles. Sistema bici-log

Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño.

13:00-14:00 horas Taller: Medios de trasporte Urbano Sostenible

Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño.

Jueves 9 de octubre de 2025

Zona peatonal entre Edificio Vives y Quintiliano

10:00-12.00 horas Efectos del consumo de drogas y alcohol en los conductores

Impartido por la Guardia Civil

Edificio Politécnico Sala de Grados 'José Luis López de Silanes'

12:00-13.00 horas Taller de reparación de bicicletas

Impartido por personal de Dirección General de Tráfico.

Viernes 10 de octubre de 2025

Edificio Politécnico Sala de Grados 'José Luis López de Silanes'

12:00-13.00 horas Circulando en bicicleta por vía interurbano

Impartido por la Guardia Civil