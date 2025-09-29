El G-9 pide al Ministerio que se comprometa con el profesorado Uno de esos puntos es la exigencia del cumplimiento de los compromisos económicos del programa María Goyri

La Rioja Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

El Grupo 9 (G-9) de universidades, que agrupa a distintos campus públicos, entre ellos la UR, reunió la pasada semana a su Comisión Sectorial de Profesorado para aunar esfuerzos y presentar distintas reclamaciones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Uno de esos puntos es la exigencia del «cumplimiento de los compromisos económicos del programa María Goyri, la asunción de la evaluación de ayudantes doctores por las agencias de calidad, y una definición estable de los procesos de acreditación previstos en la LOSU».

Los vicerrectores de Profesorado del G-9 instan al Gobierno central a «garantizar la financiación comprometida en los convenios del programa María Goyri suscritos junto a las comunidades», y a «reconocer y atender los costes derivados de la evolución de las plantillas de personal docente e investigador motivada por la aplicación de las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)».