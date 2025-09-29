LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El G-9 pide al Ministerio que se comprometa con el profesorado

Uno de esos puntos es la exigencia del cumplimiento de los compromisos económicos del programa María Goyri

La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:00

El Grupo 9 (G-9) de universidades, que agrupa a distintos campus públicos, entre ellos la UR, reunió la pasada semana a su Comisión Sectorial de Profesorado para aunar esfuerzos y presentar distintas reclamaciones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Uno de esos puntos es la exigencia del «cumplimiento de los compromisos económicos del programa María Goyri, la asunción de la evaluación de ayudantes doctores por las agencias de calidad, y una definición estable de los procesos de acreditación previstos en la LOSU».

Los vicerrectores de Profesorado del G-9 instan al Gobierno central a «garantizar la financiación comprometida en los convenios del programa María Goyri suscritos junto a las comunidades», y a «reconocer y atender los costes derivados de la evolución de las plantillas de personal docente e investigador motivada por la aplicación de las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
  2. 2

    ¡Detengan las fiestas!
  3. 3

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  4. 4

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  6. 6

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  7. 7

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo
  10. 10

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El G-9 pide al Ministerio que se comprometa con el profesorado

El G-9 pide al Ministerio que se comprometa con el profesorado