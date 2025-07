Un pedal de guitarra con inteligencia artificial desarrollado en la UR, premiado a nivel nacional

Lucía García-Blanco Lunes, 21 de julio 2025, 18:41 Comenta Compartir

Un alumno de la Universidad de La Rioja, ha convertido su pasión por la música en un proyecto que le ha otorgado el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado en Inteligencia Artificial 2024. El premio fue entregado por la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA). El proyecto consiste en la copia de los pedales de guitarra eléctrica mediante redes neuronales y su posterior implementación en una Raspberry Pi, un miniordenador del tamaño de la palma de una mano.

Aunque la idea no convenciera desde un al principio, Javier consiguió que a sus tutores les gustara este proyecto, José Divasón, del Departamento de Matemáticas y Computación, y Silvano Nájera, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. «Nos vino y nos presentó la idea, y yo le dije que no sabía si íbamos a ser capaces de lograrlo, porque pensaba que no funcionaría», ha confesado Divasón.

La propuesta destaca no tan solo por su carácter multidisciplinar sino también por la mezcla de conocimientos de informática, electrónica y música y por el valor práctico que éste tiene. «El mérito ya no es solo por el trabajo en sí, el mérito está en haberse atrevido con un proyecto de este tipo. Porque nosotros mismos, los tutores, dudábamos al principio de que fuera posible», ha reconocido Divasón. Silvano Nájera ha destacado que «es un gustazo tener alumnos así» y además, ha recalcado que al proyecto solo le faltaría algún que otro ajuste para más tarde poder lanzarlo al mercado.

El proyecto de Javier nació debido a que «con el auge de la inteligencia artificial y tras ver vídeos de Freddie Mercury o Frank Sinatra cantando canciones actuales generadas con IA, me pareció mucho más interesante emular el sonido de los pedales».

El pedal permite cargar diferentes tipos de sonido, que se pueden seleccionar desde una aplicación conectada al dispositivo. «Solo puede sonar uno a la vez, pero se pueden cambiar y ampliar», ha explicado el estudiante. «Nuestra ventaja es que esto es mucho más barato que otras opciones del mercado, como los dispositivos de Neural DSP, que pueden costar más de 1.500 euros», ha subrayado el joven.

La AEPIA ha querido premiar su capacidad de innovación y el enfoque práctico, lo que, según Divasón, «demuestra que aunque la Universidad de La Rioja sea una universidad pequeñita, hacemos cosas de mucho nivel y de mucho impacto».