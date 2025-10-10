La UR organiza una visita al Museo de Vivanco de Briones el 8 de noviembre La actividad, que se puede disfrutar tanto en jornada completa como media, está dirigida a todas las personas interesadas en conocer el patrimonio cultural, gastronómico y natural de La Rioja

La Universidad de La Rioja organiza el sábado día 8 de noviembre la actividad 'Briones y sus tesoros', con una visita a la bodega y Museo Vivanco organizada en el marco del proyecto Enorregión–Campus Internacional del Vino durante los meses de octubre y noviembre.

Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas en conocer el patrimonio cultural, gastronómico y natural de La Rioja; y es posible asistir tanto en jornada completa como media, estableciéndose dos grupos, entre las 9.00 y las 20.00 horas.

El programa de media jornada consiste en una ruta guiada por la localidad de Briones, descubriendo la Casa encantada y su iglesia, así como la visita a la Bodega y Museo Vivanco. El programa completo de 9:00 a 20:00 incluye comida y visita guiada por Ollauri.

Para asistir a esta actividad es necesario realizar la inscripción a través del siguiente enlace. Se ha establecido un precio de 25 euros para la asistencia a la media jornada y 60 euros para el programa completo.

Esta actividad está coordinada por el director del Proyecto Enorregión, Eduardo Rodríguez Osés, en colaboración con Alfonso Maestro Pablo y Mari Mar Fernández Izquierdo, ambos de la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta y el Gobierno de La Rioja.

El programa:

9.00 horas. Salida de Logroño Parking Murrieta con destino a Haro.

10.00 horas. Briones. Ruta guiada por su patrimonio, descubre La Casa encantada y su magnífica iglesia.

12.30 horas. Visita bodega Vivanco.

14.30 horas. Comida en Restaurante Vivanco.

17.00 horas. Museo Vivanco.

18.30 horas. Ollauri. Visita guiada.

19.30 horas. Salida hacia Logroño. Llegada aproximada a las 20:00 al Parking de Murrieta de Logroño.

Proyecto Enorregión

La creación del Campus Internacional del Vino es una de las líneas de actuación prioritarias del proyecto estratégico Enorregión-Campus Internacional del Vino, impulsado por el Gobierno de La Rioja, que incluye actuaciones en distintos ámbitos, entre ellos, el fortalecimiento e internacionalización de la oferta formativa actual, la transferencia de conocimiento al sector productivo y la organización de cursos de especialización y divulgación.

El proyecto Enorregioìn tiene por objetivo, entre otros, la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino. Para ello, dos de los ejes prioritarios de actuación se centran en la generación de conocimiento para lograr el liderazgo en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del vino y la formación en diferentes niveles educativos y en diversas modalidades en el campo del vino.

La Universidad de La Rioja juega un papel fundamental como socio estratégico para el desarrollo de actividades formativas y de transferencia de conocimiento en el ámbito del sector vitivinícola, con impacto nacional e internacional que conformarán el Campus Internacional del Vino.