Marroquí participará en la UR en una jornada de sensibilización sobre la violencia El evento, que se llevará a cabo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, se estructura en dos sesiones diferenciadas, diseñadas para ofrecer una mirada integral y transformadora

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

La educadora social y activista Marina Marroquí participa el próximo martes, 21 de octubre, en la Jornada 'Sensibilización y detección precoz de la violencia y construcción de una educación afectivo-sexual más allá del porno', que tiene lugar en horario de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

La actividad está organizada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, a través de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar; y cuenta con la colaboración de la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de la Rioja y el Ministerio de Igualdad, financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

La Jornada 'Sensibilización y detección precoz de la violencia y construcción de una educación afectivo-sexual más allá del porno' se estructura en dos sesiones diferenciadas, diseñadas para ofrecer una mirada integral y transformadora.

La primera sesión incluye el monólogo «Eso no es amor», en el que, a través del humor, hace un recorrido sobre la sociedad que nos educa (televisión, música, cine...) para trabajar el pensamiento crítico de la juventud y la interiorización tóxica del amor romántico.

En ella, la educadora social narrará su propia historia de violencia de género, cómo cayó, la detectó, salió y superó dando herramientas para la detección precoz de la violencia de género. Esta sesión se dirige a personas a partir de 13 años.

La sesión 2 incluye el monólogo «Eso no es sexo», que mostrará como la falta de educación sexual y la adquisición del conocimiento de sexualidad de fuentes erróneas y peligrosas han tenido como consecuencia que la adolescencia normalice una sexualidad dañina y violenta, aumentando la violencia sexual sufrida y ejercida por menores de edad.«Eso no es Sexo» es un taller creado para la prevención y detección precoz de violencia sexual en la adolescencia.

Facilitarles una información real sobre la sexualidad y sobre todo sobre las consecuencias que pueden tener para ell@s mism@s y sus parejas una sexualidad basada en la pornografía, consiguiendo que se cuestionen y construir los cimientos para que puedan desarrollar una sexualidad libre, sana e igualitaria. Este taller va dirigido a personas a partir de 3º ESO.

La jornada está dirigida a la comunidad universitaria y a todas las personas interesadas. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.