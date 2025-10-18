LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marina Marroquí, en una imagen de archivo. Mario Rojas

Marroquí participará en la UR en una jornada de sensibilización sobre la violencia

El evento, que se llevará a cabo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, se estructura en dos sesiones diferenciadas, diseñadas para ofrecer una mirada integral y transformadora

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:34

Comenta

La educadora social y activista Marina Marroquí participa el próximo martes, 21 de octubre, en la Jornada 'Sensibilización y detección precoz de la violencia y construcción de una educación afectivo-sexual más allá del porno', que tiene lugar en horario de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

La actividad está organizada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, a través de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar; y cuenta con la colaboración de la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de la Rioja y el Ministerio de Igualdad, financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

La Jornada 'Sensibilización y detección precoz de la violencia y construcción de una educación afectivo-sexual más allá del porno' se estructura en dos sesiones diferenciadas, diseñadas para ofrecer una mirada integral y transformadora.

La primera sesión incluye el monólogo «Eso no es amor», en el que, a través del humor, hace un recorrido sobre la sociedad que nos educa (televisión, música, cine...) para trabajar el pensamiento crítico de la juventud y la interiorización tóxica del amor romántico.

En ella, la educadora social narrará su propia historia de violencia de género, cómo cayó, la detectó, salió y superó dando herramientas para la detección precoz de la violencia de género. Esta sesión se dirige a personas a partir de 13 años.

La sesión 2 incluye el monólogo «Eso no es sexo», que mostrará como la falta de educación sexual y la adquisición del conocimiento de sexualidad de fuentes erróneas y peligrosas han tenido como consecuencia que la adolescencia normalice una sexualidad dañina y violenta, aumentando la violencia sexual sufrida y ejercida por menores de edad.«Eso no es Sexo» es un taller creado para la prevención y detección precoz de violencia sexual en la adolescencia.

Facilitarles una información real sobre la sexualidad y sobre todo sobre las consecuencias que pueden tener para ell@s mism@s y sus parejas una sexualidad basada en la pornografía, consiguiendo que se cuestionen y construir los cimientos para que puedan desarrollar una sexualidad libre, sana e igualitaria. Este taller va dirigido a personas a partir de 3º ESO.

La jornada está dirigida a la comunidad universitaria y a todas las personas interesadas. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  4. 4 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  5. 5

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  6. 6 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  7. 7 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  8. 8

    La rebelión de las aulas
  9. 9

    Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro
  10. 10

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Marroquí participará en la UR en una jornada de sensibilización sobre la violencia

Marroquí participará en la UR en una jornada de sensibilización sobre la violencia