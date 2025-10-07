Jornada 'Transformación Digital en el Sector Agrícola: Avances y Desafíos en el siglo XXI' En la Sala de Grados del Edificio Quintiliano se discutirá sobre cómo la transformación digital impacta en la agricultura

Las Jornadas 'Transformación digital en el sector agrícola: Avances y desafíos en el siglo XXI' aborda mañana, martes 7 de octubre, en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano, cómo la transformación digital impacta en la agricultura mediante inteligencia artificial (IA, el «Internet e las Cosas» (IoT) y análisis de datos, mejorando la sostenibilidad y optimización de recursos.

Organizada por Alfonso Jesús Gil López, del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja, esta actividad se desarrollará también el miércoles 8 de octubre en un formato dinámico que combina cinco charlas divulgativas, paneles de expertos, demostraciones tecnológicas y espacios de interacción con el público a través de mesas de debate con los ponentes.

Las Jornadas 'Transformación digital en el sector agrícola: Avances y desafíos en el siglo XXI' están dirigidas a productores agrícolas, profesionales del sector agroalimentario, investigadores, estudiantes y público general interesado en la innovación tecnológica aplicada a la agricultura. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

En ellas se abordarán las principales innovaciones digitales aplicadas a la agricultura, destacando su impacto en la sostenibilidad y eficiencia del sector. Además, se explorarán los desafíos asociados, como la brecha digital, el acceso a infraestructuras y la adaptación de los pequeños productores.

Desde el punto de vista de la innovación y relevancia científico-técnica, la actividad pone en valor el papel de la digitalización en la modernización agrícola, vinculándolo con avances recientes en automatización, monitoreo en tiempo real y toma de decisiones basada en datos.

Para garantizar un enfoque divulgativo accesible y atractivo, se emplearán estrategias interactivas, incluyendo un lenguaje claro y accesible, adaptado a distintos niveles de conocimiento; casos prácticos y demostraciones; materiales audiovisuales y gráficos, facilitando la comprensión de conceptos complejos; así como espacios de participación y debate y la involucración de la prensa, garantizando la difusión de los contenidos.

Esta actividad pretende divulgar el impacto de la transformación digital en la agricultura, destacando la inteligencia artificial (IA), el «Internet de las Cosas» (IoT) y el análisis de datos; fomentar el pensamiento crítico sobre los beneficios y desafíos de la digitalización en el sector agrícola; relacionar la digitalización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; así como facilitar el acceso al conocimiento científico, promoviendo la participación ciudadana en el debate sobre el futuro de la agricultura y su impacto en la sociedad.

Programa

Martes 7 de octubre de 2025

Sala de Grados del Edificio Quintiliano

15.50-16.00 horas Registro y bienvenida

16.00-16.10 horas Apertura del evento y presentación de la actividad

16.10-17.10 horas Charla 'Tecnologías 5.0 en el sector Agroalimentario. caso de éxito'

Nicolás Molina Romero, Cesens®

17.10 a 17.30 horas Coffee-break

17.30-18.30 horas Charla 'Desafíos del sector agroalimentario con la Industria 4.0 y la Transformación Digital'

Claudia Tobías Marín, personal investigador en formación de la UR

18.30 a 19.30 horas Charla 'La evolución de los RRHH hacia los empleos verdes'

Diego Sesma Martín, profesor e investigador en la UR

Miércoles 8 de octubre de 2025

Sala de Grados del Edificio Quintiliano

14.50-15.00 horas Registro y bienvenida

15.00-16.00 horas Charla 'Innovación y Tecnología en el Sector Vitivinícola Brasileño. hacia una Producción Inteligente'

Fabio Laner Lenk, Instituto Federal de São Paulo—IFSP

16.00-17.00 horas Charla. 'Innovaciones tecnológicas en el enoturismo'

Tarina Unzer Macedo Lenk, Instituto Federal de São Paulo—IFSP

17.00-17.30 horas Coffee-break

17.30-18.30 horas Charla 'El Desarrollo del Capital Humano en el Sector Vitivinícola del Rioja'

Alfonso Jesús Gil López, profesor e investigador en la UR

18.30-18.40 horas Cierre y conclusiones