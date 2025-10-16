El III Encuentro Derecho Social y Empresa aborda la solución alternativa a conflictos en el ámbito laboral en la UR
Esta actividad está organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR, a través del Seminario Permanente del Departamento de Derecho
La Rioja
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:37
El III Encuentro Derecho Social y Empresa aborda el lunes 20 de octubre en la Universidad de La Rioja la solución alternativa de conflictos en el ámbito laboral en el Salón de Grados del Edificio Quintiliano y con retransmisión streaming a través del canal YouTube de la UR.
Esta actividad está organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR, a través del Seminario Permanente del Departamento de Derecho, y cuenta con la financiación de la Dirección general de Trabajo y Salud Laboral, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y el Gobierno de La Rioja.
En ella intervendrán distintos profesionales y profesores de la disciplina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la directora del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y otros expertos en la solución alternativa de conflictos laborales.
El III Encuentro Derecho Social y Empresa se dirige a profesores y alumnos de las distintas universidades españolas e hispanoamericanas, así como a cualquier profesional y particular interesado en conocer la situación y últimas tendencias de los sistemas alternativos de solución alternativa de conflictos laborales en La Rioja, a nivel nacional y otras experiencias en Hispanoamérica.
La Universidad de la Rioja ofrece a través de esta actividad un debate sobre la solución alternativa de los conflictos laborales como un medio que permita obtener un desenlace rápido y adecuado que, además, contribuya a mitigar el actual colapso de los juzgados y tribunales en el orden social. Cuestiones sobre las que los expertos ofrecerán su visión profesional.
Quienes deseen asistir a esta tercera edición es necesario inscribirse previamente a través del enlace: http://bit.ly/3IYLojW. Quienes cursen el Programa de Doctorado en Derecho y Cambio Social (UR), así como quienes asistan presencialmente a la totalidad de la sesión y lo soliciten en el formulario de inscripción, recibirán un certificado de asistencia.
PROGRAMA
18:00 horas Presentación y bienvenida
Dña. Belinda León Fernández
Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo. Gobierno de La Rioja
Dña. María Concepción Arruga Segura
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de la Rioja
Directora de la Revista Derecho Social y Empresa
18:10 horas Mesa redonda: solución alternativa de conflictos en el ámbito laboral
Modera: Dña. María Concepción Arruga Segura
D. Guillermo García González
Catedrático Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Internacional de la Rioja
− Diagnóstico: evolución normativa española y europea.
− Impacto: reducción de litigiosidad y mejora de derechos.
− Propuestas: aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 en el ámbito laboral.
Dña. Beatriz Losada Crespo
Directora del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje—SIMA
− Diagnóstico: papel del SIMA en conflictos colectivos.
− Impacto: acuerdos alcanzados en su experiencia institucional.
− Propuestas: reforzar medios técnicos y humanos.
D. Francisco Hazas Viamonde
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla
− Diagnóstico: perspectiva judicial de la mediación laboral.
− Impacto: descarga de los tribunales.
− Propuestas: mayor coordinación entre jurisdicción y mediación.
D. Rafael Sánchez-Navarro Carraza
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Escuela Libre de Derecho, y abogado, director del Bufete Sánchez Navarro, de Ciudad de México
− Diagnóstico: mediación en México tras la reforma laboral.
− Impacto: acceso más rápido a la justicia laboral.
− Propuestas: formación de mediadores especializados.
D. Sebastián Coppoletta
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Nacional de Santa Fe
Magistrado del Tribunal de Apelación Santa Fe, Argentina
− Diagnóstico: experiencias de conciliación obligatoria en Argentina.
− Impacto: comparación entre Argentina y España.
− Propuestas: lecciones útiles para Iberoamérica.
Dña. Julia Dormido Abril
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid
− Diagnóstico: rol del diálogo social en la prevención de conflictos.
− Impacto: casos de éxito en negociación colectiva.
− Propuestas: potenciar la mediación previa en los convenios
18:55 horas Debate entre los ponentes que conforman la mesa
Preguntas guiadas por la moderadora y preguntas del público.
19:15 horas Cierre de la Jornada
Dña. Pilar Núñez-Cortés Contreras
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Directora de la Revista Derecho Social y Empresa
Síntesis de conclusiones