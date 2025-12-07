El IES La Laboral acoge una jornada sobre Paleontología en La Rioja Se celebrará el jueves, 11 de diciembre, y participarán 146 estudiantes del centro

La Rioja Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:43 Comenta Compartir

El IES La Laboral de Lardero acoge este próximo jueves, 11 de diciembre, una Jornada sobre Paleontología en La Rioja en la que participarán un total de 146 estudiantes de 4º de la ESO y Bachillerato.

La jornada constará de una conferencia y dos talleres, impartidos por el investigador de la Universidad de La Rioja Adrián Páramo y técnicos del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja (CIPR) en Igea.

La conferencia, titulada 'Caminando entre dinosaurios riojanos', se celebrará a las 10.45 horas, en el Aula Magna del Instituto. En ella se hablará tanto de los trabajos de prospección e identificación de un yacimiento de icnitas, como de su excavación y restauración.

Los estudiantes conocerán el proceso de fosilización, cómo se actúa cuando se encuentra un posible resto paleontológico en campo, cómo los especialistas se aproximan al terreno y lo excavan y, una vez extraído, cómo se restaura y dónde debe depositarse para su conservación.

Finalmente, se comentarán también los estudios que se están llevando a cabo sobre los restos de dinosaurios hallados en La Rioja oriental y los alumnos podrán conocer a algunos de los paleontólogos del equipo de excavación «Garras» que los han protagonizado; y el proceso de estudio de restos de dinosaurio, su descripción y análisis, así como las técnicas de digitalización tridimensional y paleontología computacional más empleadas.

Junto a Adrián Páramo Blázquez, investigador del Instituto de Investigaciones en Computación Científica de la UR, impartirán esta charla Adrián Blázquez Riola, Diego Escanero Aguilar y Juan Pedro Fraga, paleontólogos y técnicos de laboratorio del CIPR. La charla está destinada a 110 alumnos de 4º de la ESO.

La jornada incluye, además, dos talleres titulados 'Tras las huellas del dinosaurio', en los que participarán 36 alumnos de la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato, repartidos en dos turnos (a las 9:55 y a las 12:10 horas).

En ellos conocerán los conceptos generales sobre formación y preservación de las icnitas a lo largo del tiempo geológico, así como los factores que pueden alterarlas. A partir del mapa de un yacimiento ficticio, podrán realizar un análisis de huellas, mediante su identificación visual y descripción, obteniendo incluso una aproximación a la velocidad, dirección y patrón de marcha del animal.

El objetivo de este taller es introducir a los participantes en el método científico en general, aplicándolo al estudio de icnitas en particular: se les enseñará a formular una hipótesis, discutirla basándose en las evidencias y resultados obtenidos y llegar a las conclusiones más probables sobre los distintos escenarios que podrían haber producido el conjunto de huellas de un yacimiento hipotético.

Esta jornada cuenta con el apoyo de la Dirección General de Medio Rural y Paisaje del Gobierno regional y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT), a través de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja.