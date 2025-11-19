Los grupos 'Vaya Profes', 'Vaya Primos' y 'Vaya Elementos' conmemoran el Día Mundial de la Infancia El IRJ acogerá el próximo sábado la actividad 'Vaya Feria: la ciencia desde los ojos de la infancia', que ofrecerá experimentos, juegos y retos

El Instituto riojano de la Juventud acogerá, el próximo sábado 22 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas, la actividad 'Vaya Feria: la ciencia desde los ojos de la infancia'. Con ella los grupos universitarios de divulgación 'Vaya Profes', 'Vaya Primos' y 'Vaya Elementos' se unen a la celebración del 'Día Mundial de la Infancia', establecido por Naciones Unidas el 20 de noviembre. Experimentos, juegos, retos y actividades creativas componen esta propuesta para público familiar, con entrada libre.

El objetivo de 'Vaya Feria' es celebrar el aprendizaje a través del juego. Quiere ser una invitación para que las personas adultas redescubran la infancia y los juegos, desde una óptica científica, y la juventud descubra la ciencia a través del juego. «Los mayores pueden volver a su niñez, recuperar la ilusión y la sorpresa, a la vez que comprenden las bases científicas de sus juegos de antaño, y los pequeños comprobarán lo divertida que puede ser la ciencia si se aprende jugando y experimentando», explica Diego Lería, integrante de 'Vaya Profes' y coordinador de la actividad.

La iniciativa tendrá lugar en el centro de Logroño y en fin de semana, para que llegue más fácilmente a toda la ciudadanía, incluso a aquellos que normalmente están más alejados de la divulgación científica. Pueden participar personas de todas las edades, de forma individual o en grupo, aunque está especialmente pensada para familias.

Incluirá pruebas, juegos, acertijos, retos, experimentos, demostraciones, iniciativas artísticas y otras actividades, cuyo nivel de exigencia y complejidad se irá adaptando a la edad y condiciones de cada persona. Quienes participen dispondrán de un 'pasaporte científico' en el que se irán sellando las actividades realizadas en el puesto de cada grupo. Al completar el circuito, obtendrán un diploma.

El grupo 'Vaya Primos' (formado por estudiantes y jóvenes investigadores del grado de Matemáticas) creará un «patio de juegos matemático» con dos talleres: 'Tres en raya con IA' y 'Grafos y tazas'. Los 'Vaya Elementos' (estudiantes y jóvenes investigadores de Química) nos animarán a explorar, experimentar con el color y jugar con la luz. Por su parte, los 'Vaya Profes' (estudiantes y personas con el Grado en Educación) guiarán los talleres de construcción de juguetes didácticos con material reciclado y un mural colaborativo sobre la escuela del futuro.

El 'Día Mundial de la Infancia' fue establecido por Naciones Unidas el 20 de octubre en conmemoración de los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989).

Esta actividad forma parte del Plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.