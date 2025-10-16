El grupo universitario 'Vaya Profes' organiza el II Concurso de dibujo 'Y a ti, ¿quién te enseñó?' Esta actividad conmemora el 'Día de la Maestra y el Maestro en España', que se celebra el próximo 27 de noviembre

El grupo universitario de divulgación científica 'Vaya Profes' ha convocado el II Concurso de dibujo 'Y a ti, ¿quién te enseñó?', para escolares de Educación Infantil y Primaria de La Rioja.

Esta actividad conmemora el 'Día de la Maestra y el Maestro en España', que se celebra el próximo 27 de noviembre (San José de Calasanz) en homenaje al profesorado por su importante labor en el desarrollo de la humanidad.

El concurso propone realizar, en casa o en el centro educativo, un dibujo que represente una caracterización o un recuerdo agradable que la persona tenga de una maestra o maestro que le haya enseñado y marcado en su desarrollo personal, o la descripción de cómo debe ser un buen docente. Los trabajos pueden enviarse hasta el 10 de noviembre de 2025.

Habrá tres categorías: Infantil; de 1.º a 3.º de Primaria, y de 4.º a 6.º de Primaria. Solo se admite un dibujo por participante, realizado a mano, con técnica libre, de tamaño DIN A4 (210 x 297 mm). Es necesaria la inscripción previa a través del formulario online disponible en la web www.unirioja.es/vaya-profes).

Los dibujos, con los datos del autor en el reverso, deberán entregarse de manera presencial o enviarse por correo postal, bien a través del centro educativo o de forma individual, en un sobre que indique II Concurso de dibujo 'Y a ti, ¿quién te enseñó?', a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado. Avda. de la Paz, 93-103. 26006, Logroño, La Rioja).

La organización otorgará tres premios en cada categoría, consistentes en vales de 40 y 20 euros en material escolar para los dos primeros ganadores y en una camiseta con dibujo impreso para el tercero. Los finalistas serán invitados a un acto presencial de entrega de diplomas y premios, previsto para el 28 de noviembre de 2025.

Esta actividad forma parte del Plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.