La FER acerca a las empresas a la UR a través del programa de microcedenciales universitarias

La FER ha acercado a las empresas a la Universidad de La Rioja a través del programa de microcedenciales universitarias, que son certificaciones académicas diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral, expusieron la FER y la UR en una nota conjunta.

Junto con las 80 representantes empresariales, han participado en la apertura de la jornada el secretario general de la FER, Eduardo Fernández, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, acompañados por la vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Cristina Flores y Diego Luis Mimbrero, director general de la Fundación Universidad de La Rioja (FUR)

Las microcredenciales universitarias, impulsadas desde la Unión Europea, son certificaciones académicas de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Se caracterizan por ser flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los alumnos adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

Son una excelente opción para recibir una formación de calidad y mejorar la inserción laboral y la carrera profesional de los trabajadores

Cualquier empresa puede sumarse a este plan Formación ágil, al tratarse de cursos breves (< 15 ECTS) adaptados a sus necesidades, por las que la compañía adquiere competencias estratégicas y transversales

Las microcredenciales universitarias están financiadas hasta el 70 % por el Gobierno de La Rioja, a través de un acuerdo con la Universidad de La Rioja, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos de la Unión Europea.

Su modalidad formativa puede ser presencial, virtual e híbrida y al terminar la formación, los trabajadores reciben un certificado UR con reconocimiento europeo y valor institucional.

Durante la jornada celebrada en la FER se han conocido ejemplos de microcredenciales de la UR ya desarrolladas en algunos sectores como el agroalimentario, la salud, la movilidad o la digitalización y se han recogido propuestas de las empresas participantes.

También, el encuentro ha ofrecido la oportunidad para que los asistentes realizarán propuestas concretas sobre sus necesidades formativas.