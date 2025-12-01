El exfutbolista Amavisca participa en la UR en una jornada de reconocimiento al trabajo de la Fundación Ramón Grosso Se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano desde las 11,00 horas y con entrada libre

El futbolista José Emilio Amavisca, Oro Olímpico en Barcelona 92, participa este miércoles, 3 de noviembre, en la Universidad de La Rioja en una jornada de homenaje a Ramón Grosso, histórico jugador del Real Madrid, con el que ganó 7 Ligas, 2 Copas, una Copa de Europa y llegó a ser entrenador del primer equipo.

El Aula Magna del Edificio Quintiliano de la UR acoge desde las 11:00 horas, y con entrada libre, este evento titulado la 'La huella solidaria de Ramón Grosso: un diálogo con Amavisca' en el que se recordará su figura Además, se hablará de la poderosa capacidad del deporte (no solo del fútbol, también del kárate y, sobre todo, de la gimnasia artística) para educar y empoderar a niñas y niños vulnerables; cómo la Fundación Ramón Grosso, como legado del futbolista, es el claro ejemplo de ello.

La jornada concluirá con la entrega de un cheque con la recaudación de la venta de camisetas y pañuelos de San Mateo como actividad solidaria de la UR con el propósito de apoyar la labor de esta fundación.

En la actividad está previsto que participen Ramón Grosso (hijo), presidente de la Fundación Ramón Grosso, el futbolista José Emilio Amavisca y Sylvia García, entrenadora de gimnasia artística y colaboradora de la Fundación Ramón Grosso en su programa de gimnasia artística en Chad. La conversación será moderada por Raúl Ruiz, futbolista, reportero y comentarista de televisión.

La Fundación Ramón Grosso continúa desde 2014 el legado solidario del exjugador del Real Madrid Ramón Grosso. Su misión es mejorar la vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la educación, el deporte y la cooperación internacional.

Desarrolla proyectos especialmente en Chad, donde impulsa escuelas deportivas y educativas, programas de salud y formación, y acciones de inclusión para niñas y menores con escasos recursos.

Su labor más emblemática es el impulso de programas de empoderamiento de niñas mediante la gimnasia artística, ofreciéndoles formación, escolarización, apoyo deportivo y oportunidades de futuro. Un equipo de niñas del Chad ya ha logrado participar en una competición internacional y van camino de conseguir otro sueño, participar en los juegos Olímpicos.

Fundación Ramón Grosso

La Fundación Ramón Grosso se distingue por su compromiso con la equidad, la dignidad y el desarrollo sostenible, y ha sido reconocida por su labor humanitaria en distintos foros y medios.

Ramón Grosso (1943–2002) futbolista y entrenador español vinculado casi íntegramente al Real Madrid. Como jugador, actuó principalmente como delantero y ganó 7 Ligas, 2 Copas y 1 Copa de Europa (1966). Tras su retirada como futbolista, dedicó gran parte de su carrera a la cantera del Real Madrid, donde formó a jóvenes jugadores. En alguna ocasión ejerció como entrenador del primer equipo. Es recordado por su versatilidad y su compromiso.

José Emilio Amavisca (1971) futbolista español, extremo izquierdo, conocido por su velocidad y desborde. Jugó en el Racing, Real Madrid, Zaragoza, Deportivo y de nuevo en el Racing. Con el Real Madrid ganó la Liga 1994-95, la Champions 1998 y la Intercontinental 1998. Fue internacional con España y ganó el oro olímpico en Barcelona 1992.

Sylvia García es entrenadora de gimnasia artística y directora técnica del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Colabora con la Fundación Ramón Grosso para desarrollar su programa de gimnasia artística en Chad, donde ha liderado la creación del gimnasio escolar, y es la responsable de la formación gimnástica de niñas chadianas y la preparación de un equipo con proyección olímpica. Su trabajo combina deporte, educación e igualdad de género, empoderando a niñas en contextos de vulnerabilidad y promoviendo oportunidades sociales y educativas a través de la gimnasia artística.

Raúl Ruiz Benito (Logroño, 1964) es un futbolista que jugó en varios equipos españoles (entre ellos CD Logroñés, Girona FC y CD Numancia) antes de retirarse en 1996. Tras colgar las botas, dio el salto a la televisión como reportero y comentarista en Canal + de la mano de Michael Robinson, destacándose por retratar la «cara B» del fútbol en programas como El Día Después. En 2025 publicó su libro de memorias, Las temporadas de mi vida, donde recopila sus experiencias como jugador y periodista.