El Encuentro Derecho Social y Empresa abordará la alternativa de conflictos en el ámbito laboral La tercera edición de esta iniciativa, que se llevará a cabo el lunes 20 de octubre en la UR, analizará las últimas tendencias de los sistemas alternativos de solución de conflictos laborales en La Rioja

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 16:35

El III Encuentro Derecho Social y Empresa aborda el lunes 20 de octubre en la Universidad de La Rioja la solución alternativa de conflictos en el ámbito laboral en el Salón de Grados del Edificio Quintiliano y con retransmisión streaming a través del canal YouTube de la UR.

Esta actividad está organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR, a través del Seminario Permanente del Departamento de Derecho, y cuenta con la financiación de la Dirección general de Trabajo y Salud Laboral, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y el Gobierno de La Rioja.

En ella intervendrán distintos profesionales y profesores de la disciplina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la directora del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y otros expertos en la solución alternativa de conflictos laborales.

El III Encuentro Derecho Social y Empresa se dirige a profesores y alumnos de las distintas universidades españolas e hispanoamericanas, así como a cualquier profesional y particular interesado en conocer la situación y últimas tendencias de los sistemas alternativos de solución alternativa de conflictos laborales en La Rioja, a nivel nacional y otras experiencias en Hispanoamérica.

La Universidad de la Rioja ofrece a través de esta actividad un debate sobre la solución alternativa de los conflictos laborales como un medio que permita obtener un desenlace rápido y adecuado que, además, contribuya a mitigar el actual colapso de los juzgados y tribunales en el orden social. Cuestiones sobre las que los expertos ofrecerán su visión profesional.

Quienes deseen asistir a esta tercera edición es necesario inscribirse previamente a través de este enlace. Quienes cursen el Programa de Doctorado en Derecho y Cambio Social (UR), así como quienes asistan presencialmente a la totalidad de la sesión y lo soliciten en el formulario de inscripción, recibirán un certificado de asistencia.