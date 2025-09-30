LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 abre el XLVI Curso de Actualización en Matemáticas de la UR

Se celebrará el viernes 3 de octubre a las siete de la tarde en el aula 101 del Complejo Científico–Tecnológico

La Rioja

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:43

El XLVI Curso de Actualización en Matemáticas inicia el curso 2025–2026 en la Universidad de La Rioja con la conferencia 'Cita con el eclipse: 12 de agosto de 2026' el viernes 3 de octubre a las 19.00 horas en el Aula 101 del Complejo Científico–Tecnológico.

Víctor Lanchares Barrasa, profesor del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja y presidente de la Agrupación Astronómica de La Rioja, será el encargado de impartir la conferencia, que también podrá seguirse en directo a través de https://bit.ly/CitaEclipse2026.

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse total de Sol visible desde La Rioja, algo que no sucedía desde 1905 y que no se repetirá hasta el 2180. Este acontecimiento excepcional es la excusa para dar algunas pinceladas de las matemáticas que hay detrás de los eclipses y aproximarnos a su predicción, frecuencia y otros aspectos curiosos.

El Curso de Actualización en Matemáticas de la Universidad de La Rioja –que alcanza su cuadragésima cuarta edición– está coordinado por Judit Mínguez y financiado por la convocatoria de actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La inscripción es gratuita y se puede hacer mediante un correo electrónico a la secretaría del Departamento de Matemáticas y Computación dpto.dmc@unirioja.es haciendo constar nombre completo y DNI. También se puede realizar en las primeras charlas del curso.

