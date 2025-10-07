El desayuno ideal para un estudiante universitario Sara Sanjuán, dietista-nutricionista de la Consejería de Salud, recomienda apostar por productos frescos y equilibrados como leche, fruta o frutos secos

Juan Marín del Río Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 12:52 | Actualizado 13:35h.

Afrontar una jornada de clases y estudio requiere energía, pero también equilibrio. En el marco del Día de las Universidades Saludables, la Universidad de La Rioja (UR) ha recordado la importancia de comenzar el día con un desayuno completo y consciente, ofreciendo piezas de fruta, café o tostadas de tomate.

Así lo ha recordado este martes Sara Sanjuán, dietista-nutricionista de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, que ha insistido en que un buen desayuno puede ser sencillo, pero debe ser equilibrado. «Con un café con leche –puede ser entera, no hace falta que sea desnatada–, una pieza de fruta, un puñado de frutos secos naturales y una tostada integral con aceite y tomate ya tendríamos una opción completa». Explicó que no hay motivo para temer a la grasa de la leche entera, ya que «aporta nutrientes».

Sobre las bebidas azucaradas, ha sido muy clara. «El cacao en polvo tiene un 85% de azúcar. No hay que ser drásticos ni prohibirlo, pero sí entender qué estamos tomando. Se puede consumir puntualmente, pero no como hábito diario». En su lugar, recomendó opciones más saludables como infusiones, café o bebidas lácteas sin azúcares añadidos. La nutricionista ha subrayado la importancia de «no demonizar» alimentos, sino de mantener una dieta variada y consciente. «Lo importante es la frecuencia y la cantidad, no eliminar cosas por completo», ha señalado.

Durante la mañana, estudiantes como Hannah Woodside, de tercero de Enfermería, han constatado que la mayoría de estudiantes sigue prefiriendo el cacao o el chocolate, aunque cada vez más se interesan por alternativas equilibradas. Un desayuno saludable, concluyen los expertos, ayuda a mantener la concentración y la energía durante toda la mañana, algo esencial en la vida universitaria.