El Curso de Verano 'Camino de Santiago, Enoturismo y Arte en Estado Puro' propone una visita a Cirueña, Santo Domingo, Badarán y Cañas
Esta actividad está dirigida a cualquier persona interesada en conocer el patrimonio cultural, gastronómico y natural de La Rioja
La Rioja
Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:05
El Curso de Verano 'Camino de Santiago, Enoturismo y Arte en Estado Puro' propone para el sábado 4 de octubre una excursión y visita a Cirueña, Santo Domingo de la Calzada, Badarán y Cañas.
Está organizado por la Universidad de La Rioja, en el marco del proyecto Enorregión–Campus Internacional del Vino del Plan de Transformación, el curso está organizado por Eduardo Rodríguez Osés.
Esta actividad está dirigida a cualquier persona interesada en conocer el patrimonio cultural, gastronómico y natural de La Rioja; y dispone de dos modalidades de inscripción, que debe realizarse a través de https://inscripciones.unirioja.es/.
El programa incluye un paseo por un pequeño tramo del camino de Santiago, una visita guiada a la catedral de Santo Domingo de la Calzada, más algunos de sus mejores elementos patrimoniales y vestigios históricos, comida y visita enoturística en la bodega David Moreno (Badarán) y una visita para conocer la abadía de Cañas.
El precio de la inscripción para la jornada completa es de 60 euros e incluye las visitas a la iglesia de Santo Domingo de la Calzada y abadía de Cañas, comida y traslado en autobús); mientras que el precio de la inscripción de media jornada es de 25 euros e incluye Cirueña, la visita en Santo Domingo de la Calzada y traslado en autobús.
PROGRAMA
9:00 horas
Salida de Logroño Parking Murrieta con destino a Cirueña
9:45 horas Cirueña
Paseo para recorrer a pie un pequeño tramo del camino de Santiago (quién lo desee 30 minutos aproximadamente de recorrido y visita de la casa del Santo).
11:00 horas Santo Domingo de la Calzada
Visita guiada a la catedral y sus tesoros, torre del campanario e iglesia de San Francisco (colecciones de marfiles).
14:00 horas Badarán
14:20 horas Comida en Bodega David Moreno (Badarán) y posterior visita
18:00 horas Cañas
Visita a la Abadía de Cañas
19:30 horas Salida hacia Logroño
Llegada aproximada a las 20:00 al parking de Murrieta de Logroño
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.