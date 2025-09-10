El Curso Herramientas y Estrategias para la Enseñanza del Español a Alumnado Inmigrante' se celebrará del 4 al 13 de noviembre Las sesiones se desarrollarán los martes, miércoles y jueves, de 16.15 a 20.15 horas, en el Edificio de Filología

El Curso de formación 'Herramientas y estrategias para la enseñanza del español a alumnado inmigrante', del Campus Valle de la Lengua, dirigido a profesores de ELE y L2 y acreditado por el Instituto Cervantes, tiene lugar del 4 al 13 de noviembre en la Universidad de La Rioja y cuenta con su tercera edición.

En concreto, las sesiones se desarrollarán los martes, miércoles y jueves, de 16.15 a 20.15 horas, en el Edificio de Filología.

Esta actividad está organizada por el Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua, a través del Área 'Enseñanza—Aprendizaje del Español', bajo la dirección de la profesora Aurora Martínez Ezquerro.

El curso tiene modalidad híbrido/bimodal, ya que las sesiones del 4 al 6 de noviembre se realizarán en línea, mientras que del 11 al 13 de noviembre las sesiones tendrán carácter presencial, siendo su duración total de 24 horas.

El número mínimo de participantes es 18 y el máximo es de 30 y el importe de matrícula de 155 euros, el cual, incluye el material facilitado durante el curso y la expedición del certificado de aprovechamiento. Las personas interesadas deberán realizar la inscripción a través del enlace https://inscripciones.unirioja.es/.

El curso está dirigido a futuros docentes o docentes de ELE, graduados de último año, alumnado de máster que desee dedicarse a la enseñanza de ELE, doctorandos, profesorado de nivel no universitario y voluntarios de organizaciones no gubernamentales interesados en la enseñanza de español como lengua extranjera en contextos de inmigración.

El nivel lingüístico para no hispanohablantes es C1, si bien se recomienda un C2. No se requiere experiencia previa ni formación específica en enseñanza de lenguas extranjeras.

Esta formación pretende familiarizarse con el marco teórico-práctico de la enseñanza del español como LE en contextos de inmigración, así como con las Aulas de Integración Lingüística y su profesorado. También pretende valorar las necesidades comunicativas del estudiantado inmigrante, generar sesiones de clase, situaciones y secuencias de aprendizaje para aplicar en las aulas de español como LE en contextos de inmigración, así como manejar recursos, herramientas y estrategias eficaces para la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera en contextos de inmigración.

El curso será impartido por la catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia, María del Carmen Quiles Cabrera, codirectora del Certificado de Formación Continua en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en las Aulas ATAL en Primaria y Secundaria de la Universidad de Almería y autora de diversos trabajos relacionados con la temática.

El curso se desarrollará mediante el empleo de metodologías activas que integrarán las dinámicas de grupos, el aprendizaje autónomo, la tutoría entre iguales, los debates, las puestas en común y las exposiciones orales. Se combinarán la reflexión y los fundamentos lingüísticos básicos para la comunicación en ELE con el desarrollo de destrezas prácticas y la resolución de problemas a través de situaciones de aprendizaje lúdicas y motivadoras.

La evaluación tendrá un carácter formativo, empleando tanto el test individual sobre los contenidos como la propuesta práctica para el aula. Una vez finalizado el curso, se facilitará el test para su realización de forma digital y se establecerá una fecha de entrega de la propuesta práctica para el aula.

Los participantes que hayan superado las tareas de evaluación del curso con la calificación de apto recibirán una certificación electrónica de aprovechamiento. El certificado será expedido por la Institución con el reconocimiento del curso por el Instituto Cervantes con un Código Seguro de Verificación que será remitido por esta universidad al interesado.

En las últimas décadas, los procesos migratorios no solo han cambiado el escenario social, sino también el educativo. De ahí la importancia de ofrecer este curso centrado en la enseñanza en niveles no universitarios de la lengua en los contextos de inmigración. En él se obtendrán los conocimientos esenciales para afrontar estas situaciones en la enseñanza del español LE y se desarrollarán destrezas básicas de aplicación en las aulas interculturales.

Universidad de La Rioja