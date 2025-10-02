El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera Según su presidente, Marcos Latorre, «parte del césped apareció con manchas de huevos y harina debido a las prohibidas novatadas»

Un agente de la Policía Local pasea durante una fiesta de novatadas hace unos años, en una imagen de archivo.

Juan Marín del Río Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 19:05 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja (UR) ha manifestado este jueves su «profunda preocupación» por los incidentes registrados durante las recientes fiestas en el logroñés Parque de La Ribera, donde se detectaron señales de actos incívicos como suciedad en el césped «del espacio comprendido entre la residencia Micampus Logroño y el Riojaforum», ha indicado su presidente, Marcos Latorre. La entidad lamenta que «un espacio que debería ser lugar de encuentro, disfrute y convivencia se haya visto empañado por comportamientos que dañan la imagen de la comunidad universitaria y ciudadana».

Latorre, ha explicado en declaraciones a este medio que los daños se han limitado principalmente a «manchas de huevo y harina en la hierba» y que no consta información sobre desperfectos en el mobiliario urbano. «Hablamos de un deterioro visual, no material» ha precisado.

Marcos ha señalado que estos incidentes podrían estar relacionados con «las novatadas», una práctica prohibida en la universidad. «Nosotros no tenemos nada que ver con ellas. Son actuaciones que llevan a cabo algunos alumnos, pero que el Consejo no organiza ni coordina», ha subrayado, desmarcándose de las celebraciones que han tenido lugar en el Parque de La Ribera.

En este sentido, ha recordado que la fiesta prevista para la noche de este jueves en la misma zona cuenta con autorización municipal, pero ha sido solicitada por un agente externo. «Es una petición hecha con anterioridad, como tantas otras, por una entidad que se encarga de organizar fiestas, pero que no depende ni del Consejo de Estudiantes ni pertenece a la Universidad de La Rioja», ha puntualizado.

Para mitigar los efectos de los incidentes y reforzar el compromiso con el entorno, el Consejo ha convocado a la comunidad universitaria a participar este viernes 3 de octubre, en una brigada de limpieza a las 12.00 en el Parque de La Ribera. «Queremos que estas fiestas se vivan desde el civismo y el respeto mutuo. Solo así podremos garantizar que estos espacios públicos sigan siendo lugares de encuentro seguro y abierto para todos», concluye el comunicado.