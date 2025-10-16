El X Congreso de la Red Española de Política Social reúne en la UR a más de 450 participantes El objetivo es analizar la dimensión social de las políticas públicas

El vicerrector Eduardo Fonseca y la profesora Esther Raya entregan a José Reyes Belzunce el premio del Concurso de Fotografía por la imagen que protagoniza el cartel del congreso.

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 11:32 Comenta Compartir

El X Congreso de la Red Española de Política Social (REPS), que se celebrará en la Universidad de La Rioja los días 22, 23 y 24 de octubre, ultima sus preparativos para recibir a los más de 450 participantes inscritos.

Bajo el título 'La dimensión social de las políticas públicas', durante tres jornadas se darán cita personas expertas llegadas desde diferentes universidades, instituciones y organizaciones sociales de todo el país.

El programa incluye una ponencia marco, seis mesas de debate –dos plenarias y cuatro semiplenarias–, siete bloques de sesiones paralelas en los que se desarrollarán las comunicaciones de 31 paneles temáticos, así como diversas actividades de divulgación científica.

A lo largo de tres días se abordarán asuntos clave como las políticas de vivienda, los cuidados, la familia, la protección social o la evaluación de políticas públicas, junto a otros temas de especial relevancia como el empleo, la educación, la salud, la desigualdad o la innovación en los servicios sociales.

El objetivo principal del Congreso es contribuir al fortalecimiento y análisis de las políticas públicas en su dimensión social

El X Congreso, que tendrá lugar en el campus universitario y en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño, está organizado por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja en colaboración con la Red Española de Política Social, y cuenta con el apoyo de un equipo de voluntariado formado por alrededor de un centenar de estudiantes de 3º y 4º de Trabajo Social y profesionales del sector.

En palabras de Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de La Rioja y presidenta del comité científico y organizador, el objetivo principal del Congreso «es contribuir al fortalecimiento y análisis de las políticas públicas en su dimensión social. A través de las actividades organizadas, buscamos incrementar el conocimiento sobre los impactos en la desigualdad social de las políticas públicas; identificar buenas prácticas en diseño y evaluación de las políticas sociales en la calidad de vida y el bienestar de las personas y las sociedades; comprender el papel de los servicios sociales y de los sistemas de protección social y explorar vías para la necesaria colaboración entre sistemas de bienestar», explica Esther Raya.

INAUGURACIÓN Y PRIMERA JORNADA

El congreso será inaugurado el miércoles 22 de octubre, a las 16:00 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Tras el acto de apertura, se celebrarán dos mesas de debate semiplenarias centradas en algunos de los grandes desafíos actuales de las políticas sociales y tituladas: 'Economía social y cuidados: empleo digno y servicios con impacto social' y 'Políticas públicas y el derecho a la vivienda'.

La jornada continuará con la primera sesión paralela de comunicaciones, en la que se presentarán investigaciones y experiencias prácticas en torno a distintos ámbitos del bienestar social, y finalizará con una actuación del Coro Encanto Vocal

SEGUNDA JORNADA

El 23 de octubre concentrará buena parte de las actividades del congreso. Los actos de la mañana se celebrarán en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño y comenzarán con nuevas sesiones paralelas de comunicaciones.

A las 10:30 h tendrá lugar la ponencia marco, titulada 'Opinión pública y políticas sociales en el nuevo contexto político. ¿Qué espera la ciudadanía del Estado de Bienestar?', a cargo de Antonio Manuel Jaime-Castillo, profesor de Ciencia Política y Administración de la UNED.

La encargada de la presentación y debate de esta ponencia será Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea de la Universidad de La Rioja.

Posteriormente, se desarrollará una mesa plenaria dedicada a 'Avanzando en los servicios sociales municipales, nuevas experiencias ante nuevos retos', protagonizada por profesionales de la Administración. Durante la tarde, en el campus universitario, se celebrarán dos nuevos bloques de sesiones paralelas.

TERCERA JORNADA

El viernes 24 de octubre se iniciará con la quinta tanda de sesiones paralelas, seguida de dos mesas semiplenarias: una sobre 'Políticas sociales como políticas transversales: políticas de familia en la sociedad del siglo XXI', y otra centrada en el 'Uso de datos para la investigación sobre políticas sociales: La Rioja en perspectiva comparada'.

Por la tarde tendrá lugar la mesa plenaria de clausura, titulada 'Evaluación de políticas públicas, práctica basada en la evidencia', que contará con la participación de Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Fernando Fantova, titular del órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión del Gobierno Vasco; y Joseba Zalakain, de SIIS Documentación.

El congreso concluirá con el acto de clausura en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, donde se pondrá fin a tres intensas jornadas de intercambio científico, reflexión y propuestas para fortalecer la dimensión social de las políticas públicas.

Temas

Universidad de La Rioja