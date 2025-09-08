El Coloquio Internacional 'La chispa de la risa' en la UR La cita aborda el humor gráfico y la caricatura política en España entre 1978 y 2025 el jueves 11 y viernes 12 de septiembre

El Coloquio Internacional 'La chispa de la risa' aborda en la Universidad de La Rioja el humor gráfico y caricatura política en la España actual, entre 1978 y 2025, el jueves 11 y viernes 12 de septiembre .

Las sesiones tienen lugar en las instalaciones de Fundación Ibercaja La Rioja –Plaza de la Diversidad nº 2– con acceso restringido a los participantes. Está organizado por el Grupo de Investigación 'Historia. Iconografía, Conceptos, Símbolos' (HICOS) de la Universidad de La Rioja; en colaboración con la Fundación Sagasta, la Fundación Ibercaja y el Instituto de Estudios Riojanos (IER).

El Coloquio 'La chispa de la risa: humor gráfico y caricatura política en la España actual (1978-2025)' tiene como objeto principal abordar los discursos visuales de humor gráfico y caricatura política de las últimas décadas que permiten la reconstrucción histórica de nuestra realidad en época reciente.

«Las caricaturas emergieron con fuerza en el siglo XIX para consolidarse como herramienta activa de crítica sociopolítica y de transmisión y formación de ideas, conceptos y emociones. Mediante la exageración, la sátira y el humor, fueron capaces de alcanzar a un público mayor que al que aspiraban otro tipo de imágenes y de recursos periodísticos. Y fueron tremendamente efectivas por su capacidad de combinar actualidad y tradición», explican desde la organización.

De manera paulatina, y también a lo largo del siglo XX, la sátira visual se convirtió en un discurso visual que hoy permite poder acercarse a la historia desde la mirada de los caricaturistas y los ojos de los lectores.

El Coloquio 'La chispa de la risa: humor gráfico y caricatura política en la España actual (1978-2025)' es el último de cuatro encuentros internacionales que han abordado, desde el año 2021 y en perspectiva cronológica, esta metodología; con el objetivo de poder tratar la evolución, contenido y relato visual de la caricatura política y otros soportes más actuales de humor gráfico hasta la actualidad.

El comité organizador está formado por Luis Fernández Torres y Rebeca Viguera Ruiz, con Jesús Movellán Haro, también de la Universidad de La Rioja, en la secretaría académica.

En el comité científico participan Nadia Ait Bachir, de la Université de Caen-Normandie; Javier Fernández Sebastián, de la UPV-EHU; María Pilar Mera, de la UNED; Sergio Sánchez Collantes, de la Universidad de Burgos; Alain J. Santos, de la Universtié Toulouse Jean Jaurés y UPV-EHU; y Aránzazu Sarría Buil, de la Université Bordeaux Montaigne.