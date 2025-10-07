Camprovín acoge este viernes una nueva edición del Taller 'La química se mueve' La actividad de divulgación científica que acerca esta disciplina al ámbito rural

La ciberteca de Camprovín –Plaza de la Iglesia nº 1– acoge este viernes 10 de octubre, a partir de las 18:00 horas, una nueva edición del Taller 'La química se mueve', una actividad gratuita de divulgación científica dirigida a público familiar. Entrada libre.

Los talleres 'La química se mueve' pretenden acercar la química y la investigación a toda la sociedad riojana, con especial atención al ámbito rural, mediante experimentos sencillos y atractivos.

En esta edición llevarán a cabo del taller Fayna García Martín, profesora Titular de Química Orgánica; M.ª Ángeles Martínez Sáenz Técnica, especialista en Instrumentación Científica del Servicio de Laboratorios; el doctor Santiago Ruiz Abeytua y el estudiante de Doctorado Iker Gil Gómez de Segura.

Hasta ahora se han celebrado en Albelda, en Alberite en dos ocasiones, en Alcanadre, en Camprovín en una ocasión anterior, así como en Cervera del río Alhama, Clavijo, Daroca, Fonzaleche, Lardero, Ortigosa de Cameros, Murillo de río Leza, Matute, Nalda, Rincón de Olivedo, en Ribafrecha y, en el campus, con alumnos del Colegio Los Ángeles.

El Taller 'La química se mueve' está organizado por la Real Sociedad Española de Química – Sección Territorial La Rioja y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Nieva de Cameros, el Vicerrectorado de Política Científica, el Departamento de Química, el Servicios de Laboratorios y la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja, así como de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.