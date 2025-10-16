La UR y el Ayuntamiento de Logroño renuevan su colaboración para impulsar el comercio local La Cátedra de Comercio impulsada por la UR y el Consistorio capitalino convoca los Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025, que abren el plazo de presentación de candidaturas hasta el 11 de noviembre

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 11:23 Comenta Compartir

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar Las Heras, han rubricado el tercer convenio marco de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de diferentes líneas de trabajo e investigación dirigidas a impulsar el comercio logroñés, potenciando sus elementos diferenciadores y avanzando estrategias para mostrar a Logroño como un referente en tecnología, sostenibilidad y turismo de compras.

Además, han presentado una nueva convocatoria de los Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025, que reconocen las buenas prácticas y la excelencia del comercio local logroñés, y para los que ya se pueden presentar candidaturas a través del formulario disponible en la web https://bit.ly/PremiosComercioExcelenteLogroño2025.

En la firma del acuerdo también han participado el vicerrector de Política Científica, Eduardo Fonseca Pedrero, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y la directora de la Cátedra de Comercio, Cristina Olarte. El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para el impulso y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Comercio contempla una subvención por parte del Consistorio de 38.750 euros para este ejercicio.

La Cátedra de Comercio de la UR fue pionera en el sistema universitario español y sirve de modelo en Madrid, Valencia, Málaga o Canarias donde recientemente han creado cátedras similares

El alcalde de Logroño ha agradecido a la Universidad de La Rioja «el esfuerzo que lleva años realizando por el comercio de proximidad logroñés, no sólo desde un punto de vista de conocimiento, estadístico y análisis, sino también de motivación para alcanzar la excelencia». En su opinión, «esta Cátedra ha sido, durante 15 años, una palanca para el comercio de nuestra ciudad y su razón de ser es mostrar a Logroño como un referente en tecnología, sostenibilidad y turismo de compras».

Escobar ha apelado «a ese sentimiento de ciudad comercial en el que trabajamos junto a la universidad, dado que la apuesta por el comercio local supone apoyar a la ciudad en su conjunto» y ha recordado que este año, por primera vez en mucho tiempo, «son más los comercios que se han abierto que los que han cerrado y esta ilusión es la que tenemos que alimentar».

Por su parte, la rectora ha hecho partícipe de este convenio a la Cámara de Comercio, agradeciéndole su impulso visionario en 2010, y ha destacado la confianza constante del Ayuntamiento de Logroño a la Universidad de La Rioja «su compromiso y apoyo, formalizado a través de este convenio, hace posible mantener vivo el pulso comercial de nuestra ciudad».

Asimismo, ha reafirmado «la vocación de alianza y compromiso de la Universidad de La Rioja con los comerciantes locales como socios activos, como impulsores de estrategias de futuro y como guardianes de un comercio de proximidad que sigue latiendo con fuerza, fiel a sus raíces y abierto al mañana».

También ha mostrado su orgullo por esta Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja, pionera en el ámbito comercial dentro del sistema universitario español, y que hoy sirve de modelo en Madrid, Valencia, Málaga o Canarias donde recientemente han creado sus cátedras extraordinarias de comercio.

En relación a los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025', que reconocen las buenas prácticas y la excelencia del comercio local logroñés, el plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el próximo 11 de noviembre a través del formulario https://bit.ly/PremiosComercioExcelenteLogroño2025.

Podrán optar a los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025' todas las entidades, personas físicas (comerciantes) y establecimientos (negocios) que desarrollen o hayan desarrollado su actividad en el marco del comercio minorista independiente en el término municipal de Logroño, entendiendo como tal el servicio de atención al público en un negocio de la ciudad.

Los premios serán fallados por un jurado compuesto por el concejal de Promoción de la Ciudad; la directora de la Cátedra Comercio; un miembro de esta unidad; y un representante del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja. Los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025' se entregarán en una gala, que tendrá lugar el 10 de diciembre en el Espacio Lagares.