La UR aprueba la puesta en marcha de catorce nuevas microcredenciales Se trata de una oferta formativa para mejorar la empleabilidad en materias como IA, enología, violencia de género, altas capacidades o comunicación oral

La Universidad de La Rioja ha acordado la ampliación de la oferta académica de microcredenciales, un modelo formativo impulsado desde la UE para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades, facilitar el acceso a la educación, la formación y las oportunidades profesionales. Tras las reuniones de Consejo de Gobierno y Consejo Social, se ofertarán catorce nuevos títulos que abordan todos los ámbitos del conocimiento.

Con estas nuevas propuestas, la oferta académica de microcredenciales universitarias es la siguiente:

MICROCREDENCIALES GRATUITAS CON MATRÍCULA ABIERTA

Becas Santander III Microcredenciales 2025

Comunicación eficiente y eficaz: Mejorar el discurso oral (gratuita)

Aumentar mi capacidad emprendedora para aumentar mi empleabilidad (gratuita)

Cómo aumentar mi empleabilidad: aprender a gestionar el estrés, los conflictos y el tiempo (gratuita)

Liderazgo (gratuita)

Otras microcredenciales gratuitas

Detección e intervención educativa del alumnado con alta capacidad intelectual (gratuita)

Mediación en el conflicto laboral (gratuita)

Detección, intervención y coordinación institucional ante las violencias de género en el entorno laboral y organizacional (gratuita)

OTRAS MICROCREDENCIALES CON MATRÍCULA ABIERTA

Apoyo conductual positivo: transformando la atención a la dependencia

Diseño de Menús Nutricionalmente Óptimos para la Hostelería

Fundamentos de IA Generativa

Maestría en Prompting: Técnicas y Recursos Avanzados

Vibe Coding: Programación Asistida por IA

IA Aplicada con APIs y Agentes

Conocimientos en viticultura y enología aplicados a la comercialización de vinos de calidad

Claves para el éxito en las pruebas de oposición al cuerpo de Maestros/as

Promoción del bienestar emocional y reducción de estrés agudo y crónico para profesionales sanitarios

Ventas profesionales: fundamentos y habilidades del Agente Comercial

Educar en y para la igualdad en ámbitos educativos y sociales. Aspectos básicos y estrategias.

Data Science con Python. De cero a experto

Entrenar en la diferencia: Competencias ante los desafíos del deporte inclusivo

Las microcredenciales son certificaciones académicas de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Están dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a quienes no disponen de este tipo de estudios, y se caracterizan por ser flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

Todas las microcredenciales están subvencionadas en alguna medida, de manera que se sufraga parcial o totalmente el coste de la matrícula. Tres de ellas, están destinadas a personas entre 18 y 64 años y enfocadas específicamente a potenciar habilidades blandas y competencias transversales relacionadas con la empleabilidad y forman parte del programa «Becas Santander III Microcredenciales 2025» mediante el que la entidad oferta becas de 300 euros para sufragar el coste total de la matrícula.

Otras están financiadas por la Unión Europea dentro del programa NextGenerationEU, a través del convenio entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo de microcredenciales universitarias, de manera que se sufraga hasta un 70% el coste de la matrícula. Estas formaciones están dirigidas a personas de entre 25 y 64 años que buscan la recualificación profesional o ampliar sus competencias para la empleabilidad.

La Microcredencial Universitaria en Detección, intervención y coordinación institucional ante las violencias de género en el entorno laboral y organizacional cuenta además con financiación del Gobierno de La Rioja, a través del convenio suscrito para el desarrollo de acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Igualmente, la Microcredencial universitaria en Detección e intervención educativa del alumnado con alta capacidad intelectual está cofinanciada por la Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa con fondos de la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja. Ambas son gratuitas.

Finalmente, la Microcredencial Universitaria en Mediación en el conflicto laboral está íntegramente subvencionada a través del Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja para la creación de la Cátedra de Diálogo Social y Negociación Colectiva, permitiendo así la gratuidad de la matrícula.

Estas formaciones son una oportunidad única para la recualificación profesional. En definitiva, son certificados digitales que reconocen la formación recibida en cursos universitarios de alta especialización y corta duración; ya que con las microcredenciales se obtienen certificaciones académicas diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral.

La información completa de todas las microcredenciales está publicada en la web https://www.unirioja.es/microcredenciales.

