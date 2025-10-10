La UR acoge el 17 de octubre una nueva edición del 'Curso de cata de vinos de Brasil' El programa abordará la historia e innovación de estos vinos, las experiencias enoturísticas y características del mercado de consumo, así como las demandas de investigación y maquinaria para viticultura y enología

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:12

La Sala de Catas del Complejo Científico–Tecnológico de la Universidad de La Rioja (calle Madre de Dios, 53. Logroño) acoge el viernes 17 de octubre una nueva edición del 'Curso de cata de vinos de Brasil: diversidad e innovación', en horario de 18.00 a 20.30 horas.

La actividad está organizada por el Proyecto Enorregión–Campus Internacional del Vino de la Universidad de La Rioja bajo la dirección y coordinación de su director, Eduardo Rodríguez Osés y de la catedrática de Tecnología de los Alimentos, Elena González Fandos; en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Instituto Federal São Paulo (Brasil).

El curso abarca la historia y el desarrollo del sector vinícola brasileño, analizando las características de la producción de uva y vino en las tres diferentes viticulturas brasileñas. El programa comenzará con una charla sobre la historia, diversidad e innovación de los vinos de Brasil, así como las experiencias enoturísticas y características del mercado de consumo, las demandas de investigación y maquinaria para viticultura y enología.

A continuación, se realizará una cata de diversos vinos de Brasil, dirigida por la Dra. Tarina Unzer, Fábio Lenk, profesores en el Curso Superior de Tecnología en Viticultura y Enología del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de São Paulo; junto con Emerson Martins, Sumiller y propietario de la tienda Pé de Vinhos en São Paulo, Brasil.

En la actividad se catarán los siguientes vinos: Espumoso Clássico Brut 24 meses (Luiz Argenta), Cobogó Sauvignon Blanc (Vinícola Brasilia), Reserva Chardonnay (Vinícola Don Guerino), Syrah Reserva (Vinícola Casa Geraldo), Sangiovese (Vinícola Leone di Venezia) y DNA 99 (Vinícola Pizzato).

El curso va dirigido tanto a profesionales que estén trabajando actualmente en el sector vitivinícola, como a estudiantes y egresados de Grado y de Master que deseen enfocar su carrera profesional hacia el sector vitivinícola y personas interesadas en la cata de vino.

Para asistir a este curso es necesario realizar la inscripción a través del enlace https://inscripciones.unirioja.es/ así como el pago de 30 euros de matrícula. Se expedirá un certificado acreditativo a todos los asistentes Capacidad Esta actividad tiene aforo limitado, por lo que las plazas se asignarán por riguroso orden de matriculación.

La actividad podrá ser cancelada en el caso de no alcanzar un número mínimo de inscripciones, a determinar por la organización. No se harán devoluciones de matrícula salvo por causas imputables a la organización.

Proyecto Enorregión

Este curso ha recibido financiación de la convocatoria de ayudas del Proyecto Enorregión – Campus Internacional del Vino de la Universidad de la Rioja para organizar cursos de divulgación relacionados con el mundo del vino, dirigidos a público no especializado que quiera descubrir distintos aspectos relacionados con la viticultura y enología.

Este programa de cursos está enmarcado en el proyecto Enorregión-Campus Internacional del Vino, bajo la dirección de Elena González Fandos.

La creación del Campus Internacional del Vino es una de las líneas de actuación prioritarias del proyecto estratégico Enorregión-Campus Internacional del Vino, impulsado por el Gobierno de La Rioja, que incluye actuaciones en distintos ámbitos, entre ellos, el fortalecimiento e internacionalización de la oferta formativa actual, la transferencia de conocimiento al sector productivo y la organización de cursos de especialización y divulgación.

El proyecto Enorregión tiene por objetivo, entre otros, la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino. Para ello, dos de los ejes prioritarios de actuación se centran en la generación de conocimiento para lograr el liderazgo en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del vino y la formación en diferentes niveles educativos y en diversas modalidades en el campo del vino.

La Universidad de La Rioja juega un papel fundamental como socio estratégico para el desarrollo de actividades formativas y de transferencia de conocimiento en el ámbito del sector vitivinícola, con impacto nacional e internacional que conformarán el Campus Internacional del Vino.