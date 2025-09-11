Abierta la matrícula del curso 'online 'de iniciación al chino del Aula Confucio de la Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja La inscripción se puede realizar hasta el día 15 y tiene una duración de 30 semanas con clases semanales de hora y media

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja mantiene abierto, hasta el lunes 15 de septiembre, el periodo de inscripción del curso online de iniciación al idioma chino HSK 1.

Este curso está dirigido a mayores de 15 años o que cursen 4º de ESO durante el curso 2025-26 con ganas de iniciarse en el aprendizaje de la lengua y la cultura chinas sin conocimientos previos y que quieran presentarse al examen HSK 1 para obtener un nivel A1 de chino. El programa tiene una duración de 30 semanas con clases de 1,5 horas semanales.

Los interesados en solicitar una plaza pueden presentar la preinscripción hasta el lunes 15 de septiembre. La lista de admitidos se publicará el 16 de septiembre y el periodo de matrícula se extenderá entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre.

El coste de la matrícula para el curso de iniciación asciende a 157,40 € si bien hay descuentos para familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de violencia de género; así como integrantes de la comunidad universitaria, tanto de la Universidad de La Rioja, como la UPNA y la Universidad de Zaragoza.

Para solicitar una plaza, es necesario registrarse previamente en el portal de gestión de la identidad en la Universidad de Zaragoza a través de este enlace y, posteriormente, realizar la preinscripción en este enlace.

Además, el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza oferta programas formativos de los niveles superiores de chino en modalidad online. Los interesados en participar deben enviar un correo electrónico a confucio@unizar.es y se les facilitará toda la información necesaria sobre el curso y el proceso de preinscripción.

La creación del Aula Confucio de la Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja es fruto del convenio firmado con la Universidad de Zaragoza, que en su momento puso en marcha el Instituto Confucio tras el acuerdo rubricado con la Oficina Central del Instituto Confucio de China (Hanban) en el 2016.

Ese acuerdo buscaba fortalecer la cooperación educativa entre China y España, apoyar y promover el desarrollo de la enseñanza de la lengua china (la lengua más hablada a nivel mundial, en el ámbito humanístico y en las áreas de economía y comercio), así como incrementar las relaciones entre los pueblos chino y español.

La firma del convenio con el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza ha permitido que, desde el curso 2024-2025, la Casa de las Lenguas incorpore a su catálogo formativo los primeros cursos de chino.

* Toda la información y los enlaces para la inscripción se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-de-las-lenguas/