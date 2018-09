El proyecto Hyperloop prevé iniciar las obras en Antequera en marzo del año que viene

La Junta aportará parte de las ayudas necesarias

Los directivos de Virgin Hyperloop One mantuvieron ayer por la tarde una primera reunión de trabajo con el consejero de Fomento, Felipe López. No trascendieron detalles de este encuentro, ni por parte de la Junta ni de la compañía. No obstante, según pudo saber este periódico, además de presentar la iniciativa de manera oficial, el objetivo de este encuentro era conocer la disposición del Gobierno andaluz a apoyar financieramente la implantación en Bobadilla.

Desde el primer momento, tras la firma del convenio con Adif, se puso de relieve que la inversión total sería de 500 millones de dólares (431 millones de euros); aunque supeditada a obtener 126 millones de euros en convocatorias de ayudas públicas (préstamos y subvenciones a I+D+i para las instalaciones). Una parte de éstas tendrán que ser gestionadas por la Junta, previsiblemente a través de fondos europeos; y el resto, del Gobierno central.

En este punto, existe un apoyo expreso a la iniciativa por parte del Ejecutivo de Susana Díaz. Fuentes de Fomento se remitieron a las declaraciones que el consejero hizo el miércoles en la comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, donde mostró el pleno respaldo de su departamento. «Estamos abiertos, en lo que a nuestras capacidades puedan competir, a meter el hombro para que un proyecto de esta naturaleza acabe encontrando su senda de producir rentabilidad económica, empleo y prosperidad». Y concretó: «El Gobierno de Andalucía está apoyando el proyecto en la medida en que se le está requiriendo a través de la Consejería de Economía e Innovación, y con la línea de ayudas que la empresa ya ha trasladado que piensa solicitar, a través de las diferentes líneas de apoyo público a la inversión privada que anualmente saca la Junta».

El titular de Fomento subrayó que la compañía estadounidense ha elegido este emplazamiento por la disponibilidad de las dos grandes naves de los talleres ferroviarios ya construidos; así como la proximidad del PTA y su especialización en temas ferroviarios, y las buenas comunicaciones internacionales.