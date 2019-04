Gracias por las torrijas, pero estamos trabajando

Irene, la más fiel

Entre los casi 4.000 lectores apuntados al servicio, hay algunos que constantemente nos mandan fotodenuncias, nos envían imágenes cuando hay accidentes, nos avisan de sucesos, nos preguntan si algo es un bulo... Pero de entre todos ellos, si hay alguien que destaca es ella, Irene. No daremos más datos, por no sacarle los colores, pero ha contestado con un 'gracias' y una carita sonriente a todos y cada uno de nuestros mensajes. Obviamente no esperamos que lo hagan los demás (no, por favor que nos volveríamos locos) pero que una lectora joven sea tan fiel se agradece. Y mucho.