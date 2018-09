Fumito Ueda, el 'coloso' que ideó 'The Last Guardian', premio honorífico del Fun & Serious Fumito Ueda. / FUN & SERIOUS GAME FESTIVAL El talentoso desarrollador japonés tendrá su reconocimiento en la octava edición del festival de videojuegos REDACCIÓN Bilbao Miércoles, 5 septiembre 2018, 10:40

El festival de videojuegos Fun & Serious reconocerá a Fumito Ueda con un premio honorífico en su octava edición, que se celebrará del 7 al 10 de diciembre en Bilbao. Ueda (Japón, 1970) será premiado por su carrera creativa, que desde 2001 ha conseguido seducir a los jugadores con tres títulos únicos y de una especial sensibilidad: Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian, según informa EL CORREO. El nipón es un autor fundamental para entender la historia de los videojuegos, ya que sus creaciones cambiaron la forma de entenderlos e influyeron en muchos juegos posteriores.

Íntimos, cargados de simbología y emoción y con un estilo narrativo muy personal, sus juegos se han convertido en clásicos que trascienden fronteras caracterizándose por sus historias universales y su breve uso del diálogo, dejando que la atmósfera, la gestualidad y sus cautivadoras imágenes hablen al jugador, al que anima a usar su imaginación para poder descifrar su continuación en el juego.

Con este galardón, que será entregado durante la tradicional gala de premios en el Museo Guggenheim la noche del 10 de diciembre, el Fun & Serious no solo reconoce la importancia de los logros y la carrera de Ueda, sino también su rol significativo en la industria del entretenimiento electrónico, siendo uno de los creadores que elevan los videojuegos a la categoría de arte. Sus títulos han llegado a alcanzar la categoría de culto y exponen una excepcional calidad artística.

Ueda sigue en activo, y se encuentra actualmente trabajando en su siguiente videojuego, que promete sorprender, y, en su estilo particular, buscar la reflexión mediante el arte visual unido a la narración.

Referencia mundial

Alfonso Gómez, director del festival Fun & Serious, declara: «Otorgar un galardón a una figura como Ueda, cuyo trabajo ha sido impulsor indudable de los videojuegos hacia una forma de arte visual, nos da motivos para estar orgullosos y refleja el rol clave que Fun & Serious tiene, como un punto de referencia mundial para la industria de los videojuegos.»

Como suma a su asistencia en la Gala de Presentación de Premios, Ueda formará parte de las VIT Talks—una serie de charlas encabezadas por expertos en videojuegos, donde se habla de innovación y las tendencias más actuales, que se organizan dentro del marco del festival y que ponen en contacto a numerosos nombres clave de la industria con el público.

A lo largo de los últimos ocho años, el festival Fun & Serious se ha convertido en un punto clave de reunión para la industria, centrando su objetivo en elevar el desarrollo de videojuegos a la categoría de obra de arte, a la altura del cine o la música. En este sentido, se busca reconocer la importancia de una industria que goza de muy buena salud tanto en el mundo como en España: En 2016 la producción efectiva del sector de los videojuegos en España fue de 1.177 millones de euros. Su valor añadido fue de 503 millones de euros y su empleo directo fue de 8.790 personas. La industria de los videojuegos equivale al 0,11 del PIB. A nivel global, el sector creció un 8,5% en el año 2016 con respecto al año anterior alcanzando una facturación total de 99.600 millones de dólares (Fuente: AEVI, Asociación Española de Videojuegos).