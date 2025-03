Caída de X: la red social deja de funcionar en España

C. P. S. Lunes, 10 de marzo 2025, 11:16 Comenta Compartir

La red social X ha sufrido problemas técnicos en España. La plataforma propiedad de Elon Musk parece no estar funcionando con normalidad desde esta mañana y los usuarios están teniendo problemas para acceder a la app. Al parecer, la página no llega a cargar del todo, por lo que los usuarios no pueden acceder, ver o publicar nada desde su perfil.

Según Downdetector, portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales. Los usuarios de la aplicación no pueden acceder al sitio web y el problema ha empezado sobre las 10:30 hora española peninsular.

Tanto la versión móvil como la de navegador la red socail sigue experimentando errores. La página no carga y no se visualizan los tuits, aunque en el móvil el feed se actualiza y se puede interactuar con relativa normalidad.

Además, el portal Down for Everyone or Just Me también está confirmando la caída, indicando que la mayoría de los usuarios no pueden acceder a la aplicación y tampoco cargar sus mensajes.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información