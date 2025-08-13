LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sam Altman y Elon Musk. AFP

Los dueños de las inteligencias artificiales que usas a diario vuelven a sus macarradas en las redes

Apple desata el último enfrentamiento entre Elon Musk y Sam Altman, el creador de Chat GPT

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:11

Elon Musk ha abierto en las últimas horas un nuevo frente de batalla. El enésimo. La diana de las invectivas del hombre más rico del ... mundo ha sido Apple. El polémico magnate ha acusado a la compañía de la manzana de relegar a X (la antigua Twitter) y Grok (el 'chabot' con el que busca rivalizar con Chat GPT) en la App Store. «Apple se está comportando de una manera que impide que cualquier empresa de IA, aparte de OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación de las normas antimonopolio. xAI emprenderá acciones legales de inmediato», ha advertido Musk en su cuenta de la red social de la que es propietario.

