Bruselas investiga a Meta por vetar a ChatGPT y otros proveedores de IA de WhatsApp De probarse las sospechas de la Comisión, la compañía estaría abusando de su posición dominante en el sector y vulnerando la normativa europea

Olatz Hernández Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:48

La Comisión Europea ha abierto este jueves una investigación antimonopolio a Meta -empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- por prácticas que supuestamente habrían vetado a ChatGPT y a otros proveedores de Inteligencia Artificial (IA) del servicio de mensajería WhatsApp. La nueva política de la empresa, anunciada en octubre, prohíbe a los proveedores de IA comunicarse a través de esta aplicación -la solución para empresas de WhatsApp- cuando la IA es el servicio principal ofrecido. El Ejecutivo comunitario está preocupado por esta nueva política y que ésta pueda impedir que terceros proveedores de este tipo de tecnología ofrezcan sus servicios a través de esta plataforma en Europa, lo que supondría el incumplimiento de la normativa sobre competencia en el bloque comunitario.

El servicio de mensajería WhatsApp permite a las compañías comunicarse con sus clientes a través de su plataforma y muchos proveedores de IA ofrecen acceso a su tecnología a través de ella, lo que permite a los usuarios interactuar directamente con el asistente conversacional, que responde preguntas o genera contenido. Bruselas entiende que Meta aplicará su nueva política a través de una actualización de los términos y condiciones de los servicios de WhatsApp para empresas y se empezará a aplicar a partir del 15 de enero de 2026.

Sin embargo, para los desarrolladores de IA nuevos en esta plataforma, la actualización ya se les aplica desde el pasado 15 de octubre. Como resultado de este cambio, estas empresas pueden ser bloqueadas al tratar de contactar con sus clientes por WhatsApp; mientras que los propios servicios de IA de Meta -'Meta IA'- siguen siendo accesibles a todos los usuarios en la plataforma.

La investigación comunitaria se llevará a cabo en toda Europa, menos en Italia, donde la Autoridad de Competencia italiana ya está llevando a cabo un análisis con una posible imposición de medidas cautelares. De probarse las sospechas de la Comisión, Meta estaría quebrantando la normativa sobre competencia de la UE que prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado. Bruselas llevará a cabo su investigación de forma prioritaria.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha destacado que Bruselas «quiere asegurar que todos los ciudadanos europeos y empresas puedan beneficiarse de la revolución tecnológica» de la IA y que «debemos actuar para prevenir abusos de poder que coarten la competencia innovadora». «Por ello estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal bajo la normativa comunitaria y si deberíamos actuar rápidamente para prevenir cualquier daño irreparable a la competencia en materia de IA», ha subrayado.