La princesa Leonor, en una imagen de archivo. EFE/ Paco Paredes

Los Reyes y la princesa Leonor visitan Viana este viernes

La Heredera de la Corona se desplazará a la localidad que da nombre a uno de los títulos que ostenta en un gira junto a Don Felipe y Doña Letizia por distintos enclaves históricos de Navarra

La Rioja

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:14

La princesa Leonor visitará por primera vez Viana este viernes. El desplazamiento se enmarca en un gira junto a los Reyes de España por distintos enclaves históricos de Navarra, entre los que se encuentran Pamplona, Viana, Leire, Tudela y Olite.

La Heredera de la Corona se desplazará de forma oficial a la localidad que da nombre a uno de los títulos que ostenta -como es Princesa de Viana-, creado hace 602 años para los herederos del Reino de Navarra.

La cita empezará en Pamplona con la visita al palacio navarro. Después se trasladarán a Viana, donde mantendrán un encuentro con la corporación municipal en la Casa Consistorial. Y en las ruinas de la iglesia de San Pedro descubrirán la muestra con motivo del sexto centenario del título Príncipe de Viana, que ostenta Doña Leonor junto al de Asturias y de Girona.

Por la tarde se desplazarán al Monasterio de San Salvador de Leire, donde descansan los restos de los primeros monarcas navarros. Allí llevarán a cabo el tradicional homenaje a los Reyes de Navarra y al Reino de Navarra.

Ya el sábado, D​on Felipe y Doña Letizia asistirán junto a la Princesa de Viana al Palacio Real de Olite y después, se trasladarán a Tudela, donde verán el Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

