Víctimas de siniestros viales piden «ya» la nueva tasa de alcohol del 0,2 y advierten de «trueques políticos»

Stop Accidentes denuncia que ERC está de acuerdo con la medida, pero la condiciona a que haya más examinadores de tráfico en Cataluña. «No puede convertirse en moneda de cambio», critica

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:34

Nunca antes ha habido tanto consenso entre víctimas de tráfico, expertos en seguridad vial y autoridades sobre la necesidad de rebajar «ya» la tasa de ... alcohol permitida al volante del actual 0,5 gramos por litro de sangre a un máximo de 0,2, una restricción que todos ven esencial para reducir los siniestros mortales en las carreteras.

