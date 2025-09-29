Víctimas de siniestros viales piden «ya» la nueva tasa de alcohol del 0,2 y advierten de «trueques políticos»

Nunca antes ha habido tanto consenso entre víctimas de tráfico, expertos en seguridad vial y autoridades sobre la necesidad de rebajar «ya» la tasa de ... alcohol permitida al volante del actual 0,5 gramos por litro de sangre a un máximo de 0,2, una restricción que todos ven esencial para reducir los siniestros mortales en las carreteras.

La nueva norma ha recibido una treintena de enmiendas que se están discutiendo en la ponencia de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Pero en ese foro la falta de consenso político ha paralizado el debate. A ello se añade un inesperado escollo que ha revelado ahora Stop Accidentes, una de las principales asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico, al denunciar que el grupo de ERC supedita su apoyo al 0,2 a otros intereses políticos que nada tienen que ver con la nueva tasa de alcoholemia.

Stop Accidentes lleva meses pidiendo celeridad para sacar la norma adelante cuanto antes «y evitar nuevas muertes a causa del alcohol en las carreteras». También ha brindado su colaboración a los grupos parlamentarios. En este contexto, David Pérez de Landazábal, vicepresidente de la asociación, contactó hace dos semanas con varios representantes políticos para interesarse por el estado de tramitación de la medida «al tener la sensación de que se le estaba dando largas, retrasándola injustificadamente».

Dentro de esa ronda general de consultas, envió un mensaje por wasap a la diputada Inés Granollers, representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la comisión, para conocer su punto de vista y ver cómo desde Stop Accidentes podían ayudar a empujar en la tramitación. «Le escribí de buena fe y con toda la disposición al diálogo, pero la respuesta que recibí fue totalmente inesperada, asombrosa y reprobable, más aún teniendo en cuenta que represento a una asociación de víctimas», cuenta entre dolido y cabreado Landazábal.

En la contestación, también vía WhatsApp, la diputada reconoce la importancia de rebajar la tasa de alcohol e incluso se muestra partidaria de reducirla al 0.0 (lo que en su momento ya se descartó para no generar falsos positivos), pero supedita su apoyo a tener más examinadores de tráfico en Cataluña, una cuestión que negocian con la DGT «y que deberá cumplir». Según la diputada de ERC, la falta de examinadores ha provocado un aumento de las listas de espera para sacar el carné de conducir en Cataluña, lo que, a su vez, ha desembocado en que haya jóvenes que conducen sin carné «y más en las zonas rurales», lo que califica de «inadmisible».

Landazábal replicó a este mensaje dándole la razón en el asunto de los examinadores, pero cuestionando que ello condicione una medida «tan urgente» como la rebaja de la tasa de alcohol, «lo que no debería depender de esa negociación, porque hablamos de vidas que se pierden cada día en la carretera». Su protesta ya no obtuvo ninguna respuesta.

Para el vicepresidente de Stop Accidentes, «una copa de más puede ser la diferencia entre llegar a casa o no volver jamás. Lo que debería ser una cuestión de salud pública se ha convertido en terreno del tejemaneje político. O me das lo que yo quiero», dice en referencia a la falta de examinadores que reclama ERC, «o bloqueo la reducción del alcohol al volante, que salva vidas», se lamenta. Y aunque admite que la falta de examinadores es una situación «injusta y peligrosa», insiste en que «no puede convertirse en moneda de cambio, cuando hay vidas en juego».

«Profundo desconsuelo»

Landazábal confiesa a este periódico que más que «indignación», siente «un profundo desconsuelo». «Es una sensación de impotencia que duele doblemente, primero como ciudadano y, sobre todo como víctima», dice David, cuyos padres murieron por culpa de un conductor ebrio y sin carné. «No se puede negociar la vida ni la seguridad de nuestras carreteras por equilibrios tácticos o agendas ajenas. A la diputada, y a todas las formaciones políticas que no entienden el bien general como prioridad, les diría que no utilicen una reivindicación legítima para bloquear una reforma que salva vidas», sostiene exigiendo que los grupos lleguen a un acuerdo «que es necesario».

El retraso en la tramitación de la nueva tasa en el Congreso ya suscitó hace unas semanas las críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en la presentación, el pasado 3 de septiembre, del balance de siniestralidad vial del verano dijo: «No hay excusa alguna para retrasar la implantación de esta medida. Es inaplazable y aspiro a que entre en vigor en 2025», unas palabras que, al trascender ahora la denuncia de Stop Accidentes, cobran más sentido.

La rebaja de la tasa fue anunciada precisamente por Marlaska hace justo un año. El PSOE la hizo suya en el Congreso de los Diputados y la presentó como proposición de ley el pasado 18 de marzo en la Cámara Baja, donde la iniciativa, en una primera fase del proceso legislativo, salió adelante con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP. Tras recibir las enmiendas, la norma está pendiente de superar las discusiones (a día de hoy paralizadas por la falta de consenso) en la Comisión de Seguridad Vial, paso previo a su debate final en el pleno del Congreso, una recta final parlamentaria en la que todo indica que vienen curvas.