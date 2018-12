Un tribunal dividido confirma 9 años de prisión por abuso sexual a 'La Manada' Dos de los cinco magistrados que han revisado el caso sostienen en un voto particular que se trató de agresión sexual y pedían 14 años de cárcel PABLO OJER Pamplona Miércoles, 5 diciembre 2018, 09:23

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido mantener como delito continuado de abuso sexual con prevalencia los hechos protagonizados por los cinco sevillanos de 'La Manada' en los Sanfermines de 2016 y confirma la condena a nueve años de prisión para cada uno de ellos. Ratifica así la resolución de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgó el caso y que tanta polémica suscitó el pasado mes de marzo de 2018.

Los cinco magistrados reunidos para estudiar el caso no han estado en absoluto unidos. La decisión ha sido reñida: se ha tomado por tres votos contra dos. Finalmente, se ha impuesto el criterio que defiende que aunque no hubo consentimiento expreso en los actos sexuales por parte de la víctima, no se ejerció la violencia. Y, por lo tanto, no se puede atribuir el hecho a una agresión sexual, en lenguaje común 'violación', sino a un delito de abuso sexual. El mismo argumento que esgrimió la Audiencia Provincial de Navarra cuando juzgó y resolvió sobre este caso en primera instancia y que ahora ha sido refrendado por los magistrados del TSJ de Navarra.

Los dos magistrados que discrepan de esta resolución, y que han dictado un voto particular, consideran que los acusados llevaron a la víctima a una encerrona. En concreto creen que hubo «conductas reveladoras de la existencia de intimidación suficiente para mantener que los hechos tuvieron lugar mediante intimidación ambiental para vencer la voluntad de la víctima», recoge el recurso de apelación. Y por ello consideran que sí se produjo una agresión sexual por la que solicitaban 14 años y 3 meses de cárcel para los cinco acusados. Además, para el guardia civil que robó el teléfono de la víctima piden 2 años más de cárcel.

