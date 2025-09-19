LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de Atocha. EP

Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria

Los bomberos solicitaron el corte de la tensión para hacer frente al fuego que afectaba a la zona entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

C. P. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:41

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha recuperado su servicio después de que tuviera que ser suspendido durante aproximadamente una hora tras ... un incendio próximo a las vías entre Guadalajara y Soria. Según informóo Adif en su cuenta de X, los bomberos solicitaron el corte de tensión para poder controlar el fuego, que en un principio solo afectaba a la circulación de trenes entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  5. 5

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  6. 6 Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos
  7. 7 San Mateo barre de golpe el verano
  8. 8 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  9. 9 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  10. 10 Actos previos de las fiestas de San Mateo de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria

Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria