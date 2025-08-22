Sergio Domínguez, ovacionado en Las Ventas

Este mes de agosto la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, ha apostado por poner en valor el mundo del rejoneo con la ' ... Feria del Caballo 2025'. Ayer noche, a las 21.00 horas, rompía el paseíllo del primero de los festejos de este serial con una corrida un tanto especial, seis rejoneadores se daban cita en el ruedo venteño con el calagurritano Sergio Domínguez entre ellos.

A pesar de que Domínguez era el más veterano del festejo actuó en tercer lugar porque se celebraban dos alternativas. En primer lugar, se hizo presente en el redondel Ferrer Martín, el primero de los confirmantes. El jinete colocó pares muy jaleados por los tendidos destacando dos banderillas al quiebro. Fue efectivo con el rejón de hoja de peral y dio una vuelta al ruedo.

Adrián Venegas confirmó su doctorado con un astado que tubo mucha movilidad y con el que armó una faena que fue a más. El pinchazo y el rejón posterior no enfriaron a un público que pidió el trofeo y que acabó convirtiéndose en una vuelta al ruedo.

Llegó el turno de Sergio Domínguez, que lleva un verano en el que va sumando trofeos en su esportón en todos los compromisos que va cumpliendo. El calagurritano está en un momento de madurez extraordinaria y en Madrid signó una actuación de mucha capacidad y solvencia con un astado que tuvo movilidad pero que fue complicándose a medida que iba desarrollándose la lidia. El torero a caballo tiró de oficio y dejó manifiesta su solvencia sobre el albero venteño en una actuación muy seria a la que le faltó refrendo con el acero que le privó de pasear un trofeo de peso. Recibió una calurosa ovación.

Pasado el ecuador del festejo Moura Caetano tuvo que bregar con un toro con pocas opciones al que había que esperar. Su actuación no acabó de calar entre el público y fue silenciado.

El quinto capítulo de la noche fue protagonizado por el mexicano Emiliano Gamero al que le faltó medida en su actuación lo que hizo que el astado se viniera abajo y acabase poniéndose difícil en el tercio final. Surgió la chispa con el público y acabó dando una vuelta al ruedo.

El festejo finalizó con un toro grande que resultó ser un marmolillo que no ofreció facilidades a un dispuesto Paco Velásquez que escuchó palmas.