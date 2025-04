Sonrisalud, un referente de la implantología y la ortodoncia en Logroño

Lunes, 14 de abril 2025, 13:39 Compartir

Hace únicamente seis meses que Sonrisalud se estableció en Logroño con la apertura de su centro en la calle Daniel Trevijano, 2. Sólo medio año ha sido suficiente para que la clínica se haya convertido en un referente en La Rioja gracias a su tecnología de vanguardia, tratamientos mínimamente invasivos y un equipo de especialistas que acompañan a los pacientes en cada paso de su tratamiento.

El equipo de Sonrisalud Logroño está compuesto por odontólogos, ortodoncistas, implantólogos e higienistas altamente cualificados, con una vocación clara: mejorar la calidad de vida de sus pacientes a través de una sonrisa sana y bonita.

Clave del éxito de Sonrisalud ha sido su alta especialización en implantología dental. En solo medio año, los especialistas del centro han realizado decenas de cirugías de colocación de implantes con una tasa de éxito del 100%, cifra que avala la calidad y precisión de sus procedimientos.

«Perdí varias piezas dentales con el paso de los años y me daba miedo someterme a un tratamiento de implantes. En Sonrisalud me explicaron todo con claridad, el proceso fue sencillo y sin dolor, y ahora puedo volver a sonreír con confianza. No puedo estar más contenta con el resultado», señala María López relatando su experiencia personal.

Otro de los tratamientos estrella de Sonrisalud es la ortodoncia invisible, una alternativa cada vez más demandada tanto por jóvenes como por adultos que desean corregir la alineación dental de manera discreta, pero sin perder un ápice de efectividad. «Javier necesitaba ortodoncia, pero no quería los brackets de toda la vida. Desde el primer día en Sonrisalud nos explicaron todas las opciones y optamos por la ortodoncia invisible. Es un tratamiento cómodo y él está muy motivado con los resultados que ya empezamos a notar», señala Ana, madre de Javier, un adolescente de 15 años.

Signos de identidad

Sonrisalud se ha ganado la confianza de sus clientes apoyándose en tres puntos: Tecnología de última generación: La clínica cuenta con escáneres digitales, radiografías 3D y técnicas avanzadas que mejoran la precisión y reducen los tiempos de tratamiento. Atención personalizada: Cada paciente recibe un estudio detallado y un plan de tratamiento a medida, con seguimiento continuo. Financiación: Sonrisalud ofrece planes de pago flexibles para que la salud dental esté al alcance de todos.