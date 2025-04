La Rioja Martes, 8 de abril 2025, 08:02 Compartir

María Martín, en calidad de consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, es responsable de la salud de los riojanos, y hoy Día Mundial de la Salud, asegura que «la salud de la sanidad riojana progresa adecuadamente. En el 2025 es mejor que en el 2024 y en el 2026 tiene que ser mejor que en 2025».

– ¿Qué está haciendo el Gobierno regional para que así sea?

– Lo primero de todo es aumentar la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Eso es fundamental, pero ojo eso depende, en gran medida, de la corresponsabilidad de cada uno en su cuidado. Nosotros lo que hemos hecho es aumentar las campañas de concienciación.

La mejor sanidad es la que no requiere la asistencia ni de centros de salud ni hospitales porque no hay enfermedad y por ello trabajamos.

En la parte asistencial hemos dado pasos importantes como es la rezonificación de todas las zonas de primaria en Logroño, con un centro puntero e innovador, que supone una gran oportunidad. Con la ampliación del SERIS con un hospital nuevo al que se recibe con los brazos abiertos y con todo el cariño del mundo que va a servir para que tanto el San Pedro como Calahorra se fortalezcan e incluso lo hagan los centros de Atención Primaria.

– Vayamos con temas concretos. ¿Cómo se ha ido avanzando?

– En lo asistencial, en Atención Primaria, al margen de la incorporación de un nuevo centro puntero, se han incluido nuevas categorías profesionales que están ayudando y mucho a la mejora de la salud de los riojanos. Hemos incorporado a los nutricionistas, las farmacéuticas (tres mujeres) que han empezado por el análisis de todos los polimedicados de La Rioja con atención especial a las residencias de mayores, y también están realizando un estudio de los psicofármacos porque en España hay un exceso de prescripción y consumo.

Igualmente se han incorporado optometristas mejorando así el servicio prestado.

Por otra parte, se está haciendo uso de la Inteligencia Artificial en área como dermatología que han propiciado un gran avance, y también hay que hablar del papel de los fisios y otra de las categorías incorporadas hace menos de un año, que es la de los psicólogos sanitarios en la Atención Primaria.

La relación de nuevos puestos de trabajo que se acaba de hacer no es sino la apuesta por todo el sistema sanitario público y hay cuatro aspectos claves como son el fortalecimiento de la Atención Primaria, un reconocimiento a la enfermería especializada (matronas, entre otras), fortalecimiento de la salud mental con cuatro servicios salud mental infanto-juvenil, hospitalización de larga duración, comunitaria y hospitalización con trastorno grave.

La guinda es el reconocimiento de la integración del Hospital de Calahorra homogeneizando la denominación de mandos intermedios (donde se pasa de cinco a nueve ahora), lo que implica el fortalecimiento del Hospital de Calahorra y su integración en el Seris.

– Todo este avance, ¿no choca con la falta generalizada de profesionales? ¿Qué se puede hacer?

– Aquí se han dado varios factores. Entraron hace años, y todos a la vez, un montón de profesionales que ahora llegan a la jubilación y se van. Eso pasa en Primaria, pero aún es más grave en Salud Mental porque no se le daba la importancia y no se ha desarrollado para darnos cuenta de la importancia que tenía. Algunos estudios hablan de una solución a partir del 2029 otros del 2035... No se sabe. Además, ahora hay mucha más cartera y se asiste donde antes no se asistía. Eso es un éxito de la sanidad, pero también crea un déficit.

Para tranquilidad de todo el mundo sí que digo que se está distinguiendo bien lo que es grave e inmediato de lo que puede esperar. Los profesionales saben perfectamente lo que hay que hacer 'ya' y no entra ni en lista de espera.

Ante la pregunta de qué se puede hacer, creo que la respuesta es aumentar el número de categorías profesionales en Primaria que ayuden a hacer lo que hacían antes ellos. Por ejemplo con los psicólogos sanitarios se cubre una parte, también ayudan los nutricionistas y farmacéuticos. Hay que reforzar el papel de la enfermería porque ahora ya es un Grado Universitario y están mejor preparados y pueden realizar asistencias.

Y lo otro que se puede hacer es la reorganización para la optimización de recursos. Eso es un tema de gestión, y ahí estamos en la utilización de la IAy nuevas técnicas para eliminar parte de la burocracia que libere al médico del tiempo que dedica a ello. Por ejemplo, proyectos pilotos que graban la conversación entre el médico y paciente, y así el médico no la tiene que transcribir en el informe. Son técnicas que hay que consolidar. En derma o en oftalmología también la Inteligencia Artificial puede ayudar mucho. Es lo que está en nuestra mano.

Lo que no está en nuestra mano es la homologación de títulos por parte del Ministerio de Educación para que nos de aire con profesionales extranjeros.

También pedimos que haya más plazas de residentes para la gente que estudia, por ejemplo, el MIR. Pedimos que no haya números clausus, y este año ya no los habrá.

En nuestro caso, la integración de Calahorra va a permitir la movilidad de los profesionales y que se pueda recurrir a ellos. No es que se desmantele nada o reste, es que es un hospital con otro, sumando recursos. Gracias a eso se ha conseguido mejorar las Urgencias.

– La puesta en marcha de una facultad de medicina y ampliar las plazas en la Escuela de Enfermería, ¿podría ayudar a paliar esa carencia de profesionales?

– Yo creo que, en parte, sí. Cuando tienes una Escuela de Enfermería aquí, en primer lugar, atraes talento, y luego tienes muchas posibilidades tanto de cara al que estudia como hacia el propio servicio sanitario sobre el que se vuelca experiencia y porque los trabajos fin de grado, por ejemplo, es conocimiento que queda ahí.

¿Posibilidades de quedarse?La historia es que no puedes obligar a nadie que estudie en una Escuela o Facultad a que se quede a trabajar ahí. Tú haces todo lo que puedes... como estamos haciendo nosotros ofreciendo unas muy buenas condiciones estos dos últimos años...

– Por último, aunque ya lo ha tocado. Parece que el tema de la salud mental está adquiriendo gravedad, ¿cómo se aborda?

– Es una de las prioridades del Gobierno de La Rioja. Se están dando pasos de gigante en proyectos de prevención, con cribados de neurodesarrollo en educación; con prevención del suicidio trabajando con asociaciones del tercer sector; con inclusión de enfermos mentales a través de la residencia de la Asociación Salud Mental Rioja; con la aplicación de terapias asertivas en la que el enfermo no tenga que acudir al sistema sino que el sistema sale a su encuentro (por ejemplo, en una cafetería); con pasos dados en Atención Primaria para que ese trastorno no llegue a ser grave; pero sobre todo, con la implicación de todas la consejerías y toda la sociedad.