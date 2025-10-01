LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. EFE

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Tendrán igual formato que los de las cajetillas de tabaco y mensajes como que la probabilidad de ser un jugador que pierde es del 75%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:13

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prepara un real decreto por el que va a obligar a todos los portales de apuestas a colocar ... en un lugar visible de sus apps o webs carteles en los que informan de los riesgos que tiene habituarse al juego 'online'. Será una modificación del real decreto de 2020 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y cuya aprobación cuando esté finalizado estaría asegurada porque solo requiere del beneplácito del Consejo de Ministros.

