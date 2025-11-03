LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven sufre un episodio de migraña. K. T.

Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica

Los especialistas recomiendan a los pacientes que rechacen las técnicas quirúrgicas para esta patología que les ofrecen algunas clínicas y hospitales

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

La Sociedad Española de Neurología (SEN), la organización que agrupa a la mayor parte de los especialistas en esta materia, ha lanzado una alerta pública ... para pedir a los enfermos de migraña que rechacen cualquier cirugía para paliar esta patología que les puedan ofrecer porque «no hay evidencia científica robusta alguna» que respalde la efectividad y seguridad de estos procedimiento quirúrgicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  8. 8

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  9. 9

    De generación en generación
  10. 10

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica

Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica