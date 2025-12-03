LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer sale de las urgencias hospitalarias con una mascarilla. R. GUTIÉRREZ

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

Ministerio de Sanidad y autonomías aplicarán un protocolo único en todo el país para tratar de frenar la epidemia de virus respiratorios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:38

Comenta

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe ... alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron hoy y que será de aplicación directa en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  5. 5 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  6. 6 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  7. 7 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  8. 8 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  9. 9

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  10. 10

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe