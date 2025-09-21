LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Presentación de un nuevo modelo de coche eléctrico en China en 2023. AFP

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

La falta de estímulos sonoros y su forma de frenar y acelerar favorecen el conflicto sensorial que da lugar a la cinetosis: el mareo del viajero

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:28

«Niño, deja de leer y mira a la carretera, que te vas a marear». Este mandato materno, que todos escuchamos en nuestra infancia y ... que rara vez nos evitaba las náuseas ni, en el peor de los casos, la vomitera, se ha convertido en un consejo de insospechada actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez son más las personas que aseguran marearse cuando viajan en coches eléctricos. Y aquellos malestares infantiles en ruidosos automóviles de motor de explosión y estos en los enchufables son una misma cosa, la cinetosis, también conocida como mareo del viajero. Pero, ¿por qué parece darse más en los coches eléctricos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  5. 5 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  6. 6 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  7. 7

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  8. 8 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  9. 9

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  10. 10

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?