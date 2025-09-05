LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dia Mundial de la Fisioterapia

Viernes, 5 de septiembre 2025

El próximo 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, que este año pone el acento en la importancia de la Fisioterapia en la prevención de la fragilidad y de las caídas para lograr un envejecimiento saludable. La campaña, promovida por World Physiotherapy, resalta el papel esencial de los fisioterapeutas en la promoción de hábitos activos y en la atención a las personas mayores.

El envejecimiento de la población es un reto global: en 2030 habrá más de 1.400 millones de personas mayores de 60 años. En este contexto, la Fisioterapia ofrece herramientas para mantenerse activo, prevenir la fragilidad, conservar masa muscular y reducir hasta un 41 % el riesgo de caídas. Nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, y contar con supervisión profesional es clave para obtener beneficios seguros.

Las caídas son una de las principales causas de lesiones entre las personas mayores, y a menudo tienen consecuencias graves como fracturas, pérdida de independencia e incluso la muerte.

Las lesiones por caídas son evitables. Mejorar el equilibrio y la coordinación puede prevenir recaidas. Ser fuerte y flexible puede evitar lesiones graves en caso de caída. El Fisioterapeuta evaluará tu nivel de riesgo y las estrategias que debes poner en marcha para evitar nuevas caídas.

Los Fisioterapeutas te aconsejarán sobre como adoptar un estilo de vida saludable, ofrecerte tratamientos y planes de ejercicio para satisfacer tus necesidades cambiantes:

Los Fisioterapeutas pueden:

-Ofrecerte ejercicios a medida para maximizar tus funciones físicas, así como mejorar el equilibrio y la fuerza muscular y ayudar a fortalecer los huesos

-Ayudarte a mantener la capacidad de levantarte del suelo

-Ayudarte a recuperarte y mostrarte como volver a moverte después de una operación lesión o enfermedad

-Controlar el dolor para optimizar tu movilidad

-Ayudarte a recuperarte de un ictus o un infarto

-Tratar enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes y el Parkinson

-Reducir la disnea y enseñarte la mejor manera de moverte

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja invita tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía a difundir estos mensajes y a promover la actividad física como base de una vida más plena y autónoma en la vejez.

Toda la información y los recursos están disponibles en www.world.physio

