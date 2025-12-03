Más de 900 profesionales participaron en el XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Fisioterapia La cita, celebrada bajo el lema «Identidad e Innovación», ha ofrecido un espacio de análisis y reflexión sobre el presente y futuro de la profesión, subrayando la importancia de la evidencia científica, el desarrollo profesional continuo y el impulso de la innovación como pilares del avance disciplinar

El XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Fisioterapia (AEF), celebrado los días 28 y 29 de noviembre en Zaragoza, ha reunido a cerca de 900 profesionales entre modalidad presencial y online, consolidándose como uno de los encuentros científicos más relevantes de la Fisioterapia en España.

El Congreso, celebrado bajo el lema «Identidad e Innovación», ha ofrecido un espacio de análisis y reflexión sobre el presente y futuro de la profesión, subrayando la importancia de la evidencia científica, el desarrollo profesional continuo y el impulso de la innovación como pilares del avance disciplinar.

Alta participación riojana en un congreso de referencia

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, miembro de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), ha estado presente en esta edición a través de su presidenta, Doña Ana San Juan, integrante del Comité Científico del congreso, y de sus colegiados que se han desplazado a Zaragoza para participar en las actividades formativas y científicas del encuentro.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se destaca «la importancia de que La Rioja esté representada en los grandes foros nacionales de la Fisioterapia, especialmente en un congreso que promueve la identidad profesional y la innovación, valores que compartimos plenamente».

Un programa científico de gran amplitud

El evento contó con más de 80 ponentes y dos jornadas de intenso programa, con ponencias magistrales, mesas redondas, comunicaciones científicas y talleres prácticos.

El programa abarcó 19 áreas temáticas, reflejando la diversidad asistencial y científica de la profesión:

- Atención Primaria

- Cardiología

- Deporte y Actividad Física

- Digitalización y Nuevas Tecnologías

- Dolor

- Fisioterapia del Trabajo y Ergonomía

- Fisioterapia Respiratoria

- Geriatría

- Invasiva

- Liderazgo y Gestión

- Músculo Esquelético

- Neurología

- Oncología

- Paliativos

- Pediatría

- Neumología

- Salud de la Mujer y Salud Pélvica

- Salud Mental

Estas áreas muestran el compromiso de la AEF –y, por extensión, de todos sus Colegios miembros, incluido el de La Rioja– con la actualización científica permanente y la reivindicación del reconocimiento oficial de las especialidades en Fisioterapia.

Un congreso que mira al futuro

La elevada participación, el interés generado y la calidad del programa sitúan esta edición como una de las más exitosas en la historia de la AEF. Zaragoza se convirtió durante dos días en la capital nacional de la Fisioterapia, con un ambiente de intercambio científico, reflexión y colaboración profesional.

Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja se valora muy positivamente la celebración del Congreso y su impacto en la visibilidad y fortalecimiento de la profesión:

«Formar parte de la AEF nos permite trabajar unidos en la defensa de la Fisioterapia y en la mejora continua de nuestra práctica. Este congreso vuelve a demostrar la fuerza y proyección de la profesión a nivel nacional».

