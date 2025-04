«El RD 666/2023 nos carga de burocracia y pone en riesgo la salud animal y la pública»

Lunes, 14 de abril 2025, 13:29 Compartir

El Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja cuenta en la actualidad con 235 colegiados. Al frente se encuentra Francisco Javier Aparicio Soria, que pide a la Administración que «escuche a los veterinarios, porque no se puede seguir legislando sobre veterinaria sin contar con los profesionales que mejor conocen la realidad del sector»

– Una de las principales reivindicaciones del colectivo es la derogación del RD 666/2023. ¿Cuál es el motivo?

– Nos carga de burocracia, limita las funciones veterinarias y pone en riesgo la salud animal e incluso la pública. A la hora de prescribir prevalece el contenido de las fichas técnicas de los medicamentos, muchas de ellas desactualizadas, frente al criterio científico del veterinario. Este Real Decreto restringe injustificadamente el acceso a los tratamientos de los animales, poniendo en peligro su estado sanitario, su bienestar y la salud pública. No hay que olvidar que más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen un origen animal. Además, el régimen sancionador es desproporcionado.

– ¿Qué otras demandas tienen?

– El Real Decreto 666/2023 es solo la gota que colma el vaso. Llevamos mucho tiempo con distintas reivindicaciones que no son tenidas en cuenta, como la reducción del IVA a aplicar a nuestros clientes ya que somos sanitarios y no un elemento de lujo. Otra demanda es poder suministrar medicamentos, bajo criterios y evidencias científicas, sistema que está implantado en la mayoría de los países de la UE y que ha demostrado su eficacia. Nos encontramos con desabastecimiento de medicamentos veterinarios en los puntos de venta autorizados con el riesgo claro de retraso en los tratamientos. En muchos casos sus presentaciones no se ajustan a las necesidades de las variadas especies animales que atendemos, generando peligrosos excedentes de medicamentos. Y sobre todo reivindicamos nuestro papel como trabajadores sanitarios que somos.

– ¿Qué otras funciones realizan?

– Somos trabajadores esenciales de la salud y somos reconocidos por tratar enfermedades y cuidar el bienestar de animales domésticos, de granja y silvestres, pero nuestra contribución va mucho más allá de la mera clínica. Somos esenciales en la prevención de zoonosis, trabajando en el cruce de caminos entre la medicina animal y humana. La veterinaria ejerce un papel clave en el control de los alimentos y la salud pública. Tenemos un papel importante en las cuestiones medioambientales y en la investigación tanto en salud animal como en biomedicina y en el desarrollo del concepto de One Health que se define como «los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas (personal médico, veterinario, investigador, etc.) que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y el medio ambiente».

– Se habla mucho de la gripe aviar. ¿Preocupa?

– Sí, y mucho. La gripe o influenza aviar H5 se ha extendido entre aves silvestres en todo el mundo y está causando brotes en aves de corral y vacas lecheras en varios países con algunos casos en seres humanos. Si bien el riesgo actual para la salud pública es bajo, se debe estar controlando y observando la situación cuidadosamente para poder actuar rápidamente.